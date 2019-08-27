親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

原來是累犯 玉山銀行主管親戚近20年前就曾詐健保費

運動筆記旅行跑步 姬路城北海道馬拉松
健行筆記迷途不怕 | maps.me讓我放心遨遊山林。東北角｜鼻頭角稜谷步道-美景無限行走容易的環海步道！
NBA澳洲球迷為Brook Lopez瘋狂歡呼 (8月26日)2019籃球世界盃熱身賽- 美國 vs. 加拿大 (8月26日)

林書豪新歸屬 北京首鋼曾網羅馬布瑞3度CBA奪冠

2019-08-27 19:47中央社 台北27日電

北京首鋼曾網羅前NBA球員馬布瑞(左)，3度奪得CBA冠軍。 資料照(美聯社)
北京首鋼曾網羅前NBA球員馬布瑞(左)，3度奪得CBA冠軍。 資料照(美聯社)
分享
美國職籃（NBA）台裔球星林書豪，傳出加盟中國男子職業籃球聯賽（CBA）的北京首鋼，這支CBA老牌球隊曾拿過3次總冠軍，隊史昔日最大咖的洋將則是馬布瑞。

CBA自1995年創賽，北京首鋼則是元老級球隊，北京先後曾在2012、2014與2015年，4年內3度拿下總冠軍輝煌一時。

過去台灣男籃主力控衛李學林，「西進」CBA後就曾效力北京首鋼，他在2012年幫助球隊奪得隊史首冠，並獲得總冠軍賽MVP殊榮，2014年他隨隊拿下第2座冠軍後，就轉戰上海。

北京首鋼隊史最出名的洋將，莫過於曾打過NBA，且擁有「紐約之子」封號的馬布瑞（Stephon Marbury），當年他在NBA以首輪第4順位之姿，被公鹿隊相中，隨即被交易至灰狼，之後也在NBA打出身價，後來他在紐約跟尼克隊徹底鬧翻，才被迫轉戰CBA，沒想到反倒開創新的一片天。

馬布瑞在北京首鋼效力約7個球季，隊史3座冠軍他都沒有缺席，備受中國球迷愛戴的他，也公開喊話北京是他第2個家，最後甚至獲得中國核發的永久居留權。

林書豪頂著哈佛大學高材生的光環，形象健康又陽光，加上擁有9年NBA資歷，讓他在中國擁有大批粉絲和球迷，他加盟後，或許將可取代馬布瑞在北京球迷心目中的地位。

新球季北京首鋼的主要陣容，包括日前從南京同曦「租借」來台灣男籃主力周儀翔，還有林書豪在NBA籃網時期的前隊友漢密爾頓（Justin Hamilton），以及擁有7季NBA資歷的內線苦工型球員尤杜（Ekpe Udoh），加上林書豪在內，將是本季北京首鋼的骨幹。

NBA林書豪籃網

相關新聞

恭喜林書豪轉戰CBA 格林：相信他能重返NBA

2019-08-27 20:10

「沒有人是完美的」 林書豪加盟CBA北京首鋼

2019-08-27 18:08

陸媒報導林書豪將轉戰CBA 本人尚未發聲明

2019-08-27 17:00

轉戰CBA勢在必行 林書豪該買張機票了

2019-08-15 07:00

重新評價林書豪的眼淚 也許是自由市場的契機

2019-08-08 07:00

姚明vs.林書豪 歷史地位難分軒輊

2019-07-29 07:00

熱門文章

NBA／賺多少靠自己 哈沃德加盟湖人日薪45萬元

2019-08-27 09:39

「沒有人是完美的」 林書豪加盟CBA北京首鋼

2019-08-27 18:08

世籃賽／澳洲球迷狂歡呼 洛培茲：不知怎麼回事

2019-08-27 11:10

陸媒報導林書豪將轉戰CBA 本人尚未發聲明

2019-08-27 17:00

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

NBA／法國渡假曬恩愛 好友留言猛虧湯普森

2019-08-27 16:21

NBA／兒子5點練球惹哭詹皇 亞瑞納斯認證虎父無犬子

2019-08-27 15:21

MLB／搭球隊專機初體驗 張育成卡位明年趁現在

2019-08-27 10:49

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top