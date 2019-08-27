林書豪新歸屬 北京首鋼曾網羅馬布瑞3度CBA奪冠

2019-08-27 19:47 中央社 台北27日電



北京首鋼曾網羅前NBA球員馬布瑞(左)，3度奪得CBA冠軍。 資料照(美聯社) 分享 facebook 美國職籃（NBA）台裔球星林書豪，傳出加盟中國男子職業籃球聯賽（CBA）的北京首鋼，這支CBA老牌球隊曾拿過3次總冠軍，隊史昔日最大咖的洋將則是馬布瑞。

CBA自1995年創賽，北京首鋼則是元老級球隊，北京先後曾在2012、2014與2015年，4年內3度拿下總冠軍輝煌一時。

過去台灣男籃主力控衛李學林，「西進」CBA後就曾效力北京首鋼，他在2012年幫助球隊奪得隊史首冠，並獲得總冠軍賽MVP殊榮，2014年他隨隊拿下第2座冠軍後，就轉戰上海。

北京首鋼隊史最出名的洋將，莫過於曾打過NBA，且擁有「紐約之子」封號的馬布瑞（Stephon Marbury），當年他在NBA以首輪第4順位之姿，被公鹿隊相中，隨即被交易至灰狼，之後也在NBA打出身價，後來他在紐約跟尼克隊徹底鬧翻，才被迫轉戰CBA，沒想到反倒開創新的一片天。

馬布瑞在北京首鋼效力約7個球季，隊史3座冠軍他都沒有缺席，備受中國球迷愛戴的他，也公開喊話北京是他第2個家，最後甚至獲得中國核發的永久居留權。

林書豪頂著哈佛大學高材生的光環，形象健康又陽光，加上擁有9年NBA資歷，讓他在中國擁有大批粉絲和球迷，他加盟後，或許將可取代馬布瑞在北京球迷心目中的地位。

新球季北京首鋼的主要陣容，包括日前從南京同曦「租借」來台灣男籃主力周儀翔，還有林書豪在NBA籃網時期的前隊友漢密爾頓（Justin Hamilton），以及擁有7季NBA資歷的內線苦工型球員尤杜（Ekpe Udoh），加上林書豪在內，將是本季北京首鋼的骨幹。