「沒有人是完美的」 林書豪確定加盟北京首鋼

2019-08-27 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



林書豪確定從NBA轉戰大陸CBA，北京首鋼籃球俱樂部今天與林書豪簽約。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

「哈佛小子」林書豪確定從NBA轉戰大陸CBA，北京首鋼籃球俱樂部今天與林書豪簽約，只待正式送出註冊資料和審查，林書豪就能以新成員身分征戰CBA新賽季。

林書豪今年和暴龍隊打下隊史首度NBA總冠軍後，遲遲找不到NBA下個落腳處，上月底來台在佈道大會還落淚自白「NBA放棄我了」，影片在美國也引起討論；之後林書豪正式和大陸運動廠牌簽約，也傳出CBA球隊積極招手，今天確定和北京首鋼簽約。

「我們都是人，沒有人是完美的。」展開籃球新篇章的林書豪形容，自己雖不完美，但努力腳步沒停歇過，「我們都在拚搏，追逐自己的夢想。」

北京首鋼籃球俱樂部董事長秦曉雯表示，以林書豪目前的實力，其實仍可在NBA或是其他歐洲聯賽征戰，但他更想找到一支可以成為「自己想成為球員」的隊伍，選擇北京首鋼是出於對球隊的信任，「我們真誠歡迎他。」

秦曉雯也提到，林書豪是華裔運動員在NBA的楷模，成長歷程和精神激勵許多人，「他在追逐籃球夢想上的義無反顧和北京首鋼永不放棄的精神一脈相承，相信他的到來，能帶領球隊進步，會帶給CBA聯賽更多精彩，也將帶給北京這座城市更多快樂。」

CBA新球季賽程將於11月1日開戰，中華隊常客周儀翔正是北京首鋼一員，新球季將和林書豪成隊友，「豪翔連線」首戰將於11月3日出戰天津隊，首場主場賽程則是11月6日在凱迪拉克中心迎接山東隊。

CBA共有20支隊伍，分為4組，和北京首鋼同屬第4組的是深圳、上海、龍獅和北控，其中上海今年選秀會首輪挑中台灣旅美小將吳永盛。

CBA新賽季同組將打4循環，不同組進行雙循環，例行賽有46輪，明年3月12日結束，季後賽3月15日登場，4月26日展開總決賽。