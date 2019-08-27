陸媒報導林書豪將轉戰CBA 本人尚未發聲明

2019-08-27 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



傳聞林書豪加盟中國大陸CBA北京首鋼，將與周儀翔聯手。 聯合報系資料照 記者曾原信／攝影 分享 facebook

陸媒報導林書豪將加盟中國大陸CBA北京首鋼，上季與林書豪在暴龍隊攜手作戰的格林（Danny Green），27日造訪台灣，談到林書豪，也認為林書豪值得一個機會，並相信林書豪的天賦。

今夏戰洛杉磯湖人的射手格林睽違六年以球鞋品牌PUMA代言人身分，和洛齊爾（Terry Rozier）造訪台灣。談到日前林書豪提到，感覺NBA像是放棄他，格林也表達看法。

在發展聯盟與林書豪建立起革命情感的格林，表示雖然這段期間無論是他或林書豪都忙於工作，沒有時間碰面，但仍和林書豪保持聯繫。

格林說他深知林書豪過去也曾睡在隊友沙發，NBA路歷經艱辛，「但我知道他極具天賦，林書豪也知道自己擁有天賦。我對他深具信心，相信他自己也是。」

兩人上季一起幫助暴龍隊奪冠，格林說，「我相信林書豪會有機會，不管是在NBA或者其他聯盟。他拿下過總冠軍，我相信他值得這個機會。他所需要做的就是繼續保持信念，相信自己，做好準備等待機會到來。」

傳林書豪確定轉戰中國 本人社群媒體尚未發聲明

【udn記者陳元廷／綜合外電報導】

根據《Sportando》記者卡奇亞（Emiliano Carchia）還有中國媒體的最新消息，林書豪確定將與中國CBA隊伍北京首鋼簽約，暫時告別NBA生涯。

先前搶先披露林書豪與首鋼高層會面，且「無限接近」簽約的《北京青年報》記者宋翔就轉發自己原先貼文，並加註：「今晚。」

此外，中國籃球記者賈磊也在微博表示：「據球隊知情人透露，林書豪和北京首鋼完成簽約，將在新賽季以外援身份出戰CBA。」

值得一提的是，林書豪先前接受中國媒體採訪時曾說，如果有關於自己簽約最新消息會自行宣佈，但他本人目前尚未在社群媒體有所發言。