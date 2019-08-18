中媒爆料 傳林書豪可能加盟CBA北京首鋼

2019-08-18 13:25 中央社 台北18日綜合報導



林書豪。 報系資料照 分享 facebook

北京青年報記者宋翔今天在微博透露，中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊與台裔球星林書豪談約順利，但雙方還未正式簽約。

美國職籃NBA自由市場開市逾一個半月，林書豪遲遲未等到新合約，也讓他先前備感壓力，返台參加佈道會時忍不住淚訴，自由球員市場對他是非常艱難的過程，「感覺好像NBA已經放棄我」。

林書豪早在5年前，就曾考慮過何時要到亞洲打球，也曾透露，包括CBA也是他的選項之一。今天北京青年報記者宋翔今天率先在微博揭露，北京隊與林書豪談約順利，達成簽約意向，但還未正式簽約。

宋翔分析吸引這次促成林書豪接近加盟北京隊的原因有3項：包括林書豪想要來CBA打球；北京隊談判展現誠意，打動林書豪；以及北京是座大城市，而北京隊也是CBA強隊之一。

不過，根據另外一家中國媒體虎撲報導，林書豪團隊強調：「未與任何CBA球隊達成簽約意向。」

林書豪過去在NBA 9年共待過8支球隊，並在效力於紐約尼克時期，刮起「林來瘋」旋風，也曾披過金州勇士、休士頓火箭、洛杉磯湖人、夏洛特黃蜂、布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹、多倫多暴龍等球隊戰袍。

林書豪上季轉戰暴龍隊後，拿下個人首枚冠軍戒指，但在季後賽期間，僅出賽8場，平均出賽3.4分鐘，僅貢獻1.1分，表現機會不多。