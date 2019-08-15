轉戰CBA勢在必行 林書豪該買張機票了

上周與大陸運動品牌特步(X-Tep)簽下三年750萬美元代言合約，華裔NBA球星林書豪距離NBA愈來愈遠，本季轉戰大陸職籃CBA機率愈來愈大。

NBA季前訓練營預定九月開營，新賽季10月23日開打，季前熱身賽10月初開火，林書豪留在美國繼續等待NBA球隊召喚機率已經不大。簽下大陸運動品牌，主宰大陸籃球市場，林書豪下一站轉戰CBA幾乎是既定方向。

林書豪(中)在台灣和中國都有超高人氣，他若到CBA打球也很方便隨時返台，在兩地都將會有很多場外的商機。 歐新社資料照片 分享 facebook

林書豪應該會在八月底前確定自己動向。關於林書豪，有許多問題都讓球迷非常關注。

1、林書豪在CBA能成為統治級一線後衛嗎？

林書豪在CBA應該能打出20分+8助攻以上數據，至少也會有18分+7助攻以上實力。林書豪有創造力，擅組織、傳球、團隊合作，個人突破能力也在水準。跟CBA 絕大多數小洋將不同的是，林書豪更有團隊意識、組織力，對團隊合作和隊友的幫助更大。

CBA小洋將一般都是單打獨鬥居多，以得分、投籃、進攻為主，林書豪很難成為場均25分以上小洋將，但他能主導戰局、控制比賽節奏、幫助隊友和團隊的打法風格，很快就能融入CBA比賽。

林書豪NBA生涯九季場均 11.6分、4.3助攻，投籃命中率4成3，這是NBA後衛水準表現，三分球命中率3成4，在CBA打出20分、8助攻場均表現不會太難。

前NBA球星馬布里到CBA打球之後變得更聰明，拿過3次總冠軍，不但被拍成電影，球場外還有他的雕像。林書豪或許也可以在CBA找回林來瘋時期的霸氣。 歐新社資料照片 分享 facebook

2、林書豪在CBA年薪和收入會高於NBA嗎？

肯定是的。林書豪華裔身分，讓他每年夏天在兩岸參加許多代言、籃球營、活動贊助，場外收入相當可觀，特步這次三年750萬美元合約之大，肯定讓所有NBA球員羨慕，這是林書豪和大陸市場才有的規格、待遇。

林書豪加入CBA年薪初估200-300萬美元，活動代言、贊助總值也可能超過500萬，未來幾年林書豪只要保持健康，在CBA年收入超過700萬美元以上，比在NBA拿底薪或低薪180-220萬美元之間行情好上數倍。

CBA過去身價最高的球星易建聯（左）年薪達2000萬元人民幣，排名第二的李根也有800萬元，林書豪自然也不會太低。 聯合報系資料照片 分享 facebook

3、林書豪一旦加入CBA，還有重返NBA可能和機率嗎？

不無可能，但會非常艱難，機率很低。

林書豪跟其他NBA球員不同，他在大陸擁有超過NBA的商業市場和價值，一旦加入CBA，他想要保留「有任何機會與可能就可以重返NBA」特例肯定非常困難，因為那牽涉到數百萬美元商業利益和代言，球團、贊助商、代言企業都不容易搞定。

CBA賽季在每年4月結束，NBA季後賽即將開打，林書豪重返NBA最大可能是在CBA賽季結束後，只要有NBA球隊需要後衛老將加入季後賽陣容，林書豪能獲得認同，一切就有可能。但CBA季中重返NBA情況機率不大。

史上只有易建聯曾在CBA和NBA之間跑來跑去，但只能算是特例，林書豪一旦加入CBA後，大概就回不去NBA了。 歐新社資料照片 分享 facebook

4、林書豪尚未決定，他在等什麼？

一等重回NBA機會和球隊召喚，二跟CBA球團交涉談判，林書豪期待能保有隨時重返NBA空間和特例，這是CBA球團、企業、贊助商都要同意的情況。即使再困難，林書豪也想要保有彈性空間和談判餘地，不想被合約綁死。

目前看來林書豪只能等熱身賽、例行賽開打後，各隊一旦出現傷兵或補人、換將，他也只能拿到底薪或低薪加入，成為球隊第12或13人。但這樣的情況並不能保證林書豪的角色和上場空間，這也不是林書豪想要的情況。

林書豪有超過八成以上可能會轉戰CBA加入大陸職籃，未來幾年在CBA征戰，林書豪重返NBA之門正在關閉。