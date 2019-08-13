可能無法再戰NBA仍苦練 林書豪紀錄片令人鼻酸

2019-08-13 16:37 聯合新聞網 綜合報導



林書豪紀錄片提及他在封王後的心情。 擷圖自林書豪IG 分享 facebook 作為暴龍奪冠成員之一，本應為林書豪加分，站穩自由市場，無奈天意弄人，截至目前仍無球隊登門。近日大陸《指媒》為林書豪拍攝紀錄片，除特別著墨籃網時期低潮，也公開當初選擇暴龍的想法，以及對自由市場乏人問津的想法，林書豪本人也於微博發文分享該影片。

大陸《指媒》昨晚上傳一部名為「永不止息（Never Done）」的林書豪紀錄片，重現林書豪加入籃網時反覆受傷時的想法。林書豪於片中表示，輾轉待過數支球隊後，當初能夠獲得籃網親睞是一展身手難得的機會，強調「在那之前沒有真正獲得機會」、「來到籃網球隊甚至會為自己設定戰術」，無奈反覆的傷病及對戰溜馬時嚴重的「一摔」，讓最黃金的時間消逝。

不只自己反覆受傷病困擾，最終還被交易至老鷹，待了半個賽季林書豪選擇跟老鷹協議買斷，轉而投效暴龍，他表示此一選擇建立於「相信自己的能力」，並試圖藉著自己的能力幫助球隊奪冠。雖奪冠預期不變，但過程不像林書豪所想能夠展現自己。

雖如此林書豪仍堅信自己值得這座冠軍，不料奪冠並未幫自己在自由市場加分，林書豪遲遲未有下家，面對如此窘境，林書豪坦言看到機會消失「肯定會受挫」，且不諱言「可能無法再當一個NBA球員」，但自己仍調適心態，並持續訓練、努力做好一切，「成為自己認為能夠成為的球員」，將不會留下任何遺憾。

在紀錄片公開的同一天，林書豪也於官方微博分享，並寫「這紀錄片送給我的球迷，9年來一直支持，無限感激」，其中也有球迷於YouTube分享此影片，直言「含淚看完第一集」。