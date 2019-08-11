口誤要林書豪去NBA擦地板 央視正妹主播挨批

2019-08-11 13:25 聯合新聞網 綜合報導



林書豪與成為大陸運動品牌「特步」代言人。 記者王樹衡／攝影 分享 facebook

截圖自張曼源微博 分享 facebook

自由身的林書豪在找到新東家前，先和中國品牌「特步」簽下新合約，據傳價碼為3年750萬美元，並且為他辦盛大的簽約記者會，不過當天卻出現尷尬狀況，擔任主持人的央視女主播張曼源，不僅念錯品牌，事後還在社群上失言，稱林書豪只能在NBA擦地板。

林書豪成為「特步」品牌首位具NBA資歷的代言人，並且成為該集團公益大使，簽約記者會上也找來央視人氣極高的正妹體育主播張曼源主持，沒想到他在介紹「特步」時，卻口誤說成該品牌最大競爭對手「安踏」，讓現場鴉雀無聲。

出糗還不只如此，張曼源在個人微博帳號《MAYA張曼源》，上傳與林書豪合照和粉絲分享，一位球迷留言：「豪哥值得一份NBA合同！！對吧，源哥哥？」但她卻回覆：「去擦地板嗎？」

圖片取自微博 分享 facebook

這一句話引起粉絲撻伐，網友灌爆留言要張曼源解釋清楚，她只好趕緊出面澄清，自己犯了職業生涯最大錯誤，並解釋是看錯網友留言，以為該粉絲是問自己是否值得一份NBA合約，才會下意識的回覆「是要去擦地板嗎？」，並非是貶低林書豪，她自己也非常自責。

張曼源外貌出色且身材姣好，是央視力捧的運動記者，過去訪問過不少NBA球星，曾與詹姆斯(LeBron James)、哈登(James Harden)和布萊恩(Kobe Bryant)合影，也樂於和粉絲分享，只是這回踢到鐵板，還被網友酸「要多做功課」。然而無論是口誤或眼殘，在張曼源意外「加持」下，已讓「特步」的網路聲量意外飆升了。