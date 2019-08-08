重新評價林書豪的眼淚 也許是自由市場的契機

今年夏天，林書豪在訪問台灣時的真情流露，究竟對他接下來在NBA自由球員市場的行情有何影響？當然，他的發言受到了關注，也有許多球員及媒體對此發表各自的看法，有些人給予正面的支持，有些人表示能夠感同身受，也有些人覺得不以為然。雖然這些褒貶不一的聲音，必然會帶來些負面的衝擊，但整體來說對林書豪並不是壞事，反而有助於炒熱他的話題度，從而讓他更有機會在今年夏天結束前簽約。

先從負面的衝擊來看，林書豪確實被人看到了他軟弱的一面，也因此而遭到一些負面的批評，認為他不夠強悍，甚至覺得他已經打了九季，賺進了千萬美元，比起其他很多球員來說已經可以知足了。這也是為什麼最近他得跳出來澄清，強調勇於表達自己真實的脆弱才是個人力量的展現。

林書豪敢於承認自己的脆弱，從心理學上來看反而是真正堅強的表現。 美聯社 分享 facebook

這話確實沒錯，像是前MVP羅斯上季拿下單場50分的時候，他的眼淚就在球員及媒體之間得到極為正面的評價。畢竟在英雄主義掛帥的運動文化之下，眾人期待看到的是球員打死不退的陽剛形象。柯瑞就曾在受訪時說過，他不會在媒體前討論傷勢對他表現的影響，因為無論怎麼說，都會被認為是在為自己找藉口。羅斯的眼淚之所以沒人敢有所批評，是因為他剛繳出了驚人的復活表現，一切順理成章。相比之下，林書豪的眼淚自然會引來不同的反應。

而且，林書豪在公開場合哭泣，透過媒體不斷放送的結果，也很可能會給球隊總經理錯誤的印象，像是這個球員不夠堅強，心理素質不夠強健，或是抗壓性不足。這一點或許會在球隊評估是否與他簽約時，在內部討論時出現一些雜音。就好像球隊的每一個球探在召募新秀球員時，在他們的球員資料夾當中都會有一份心理評估量表，用來分析及預測該球員的心理素質及其對成績表現的影響。

好漢打落牙齒和血吞，男兒有淚不輕彈，職業球員在公開場合落淚更容易被人看不起，但林書豪是真情流露，情有可原。 歐新社資料照片 分享 facebook

不過，以林書豪的例子來說，他早已不是充滿未知及不確定性的新秀，他已經證明了他的心理素質讓他有在NBA打球的能力；就上一季的表現數據來說，也算是成功復出，畢竟他受的是足以終結生涯的大傷，在傷停一整季之後能有這樣的表現，就代表他已經完成了傷後的身心復健。既然如此，為何遲遲沒有傳出球隊與林書豪接觸的消息？

對於球隊的總經理來說，找的是符合球隊需要的人手，他們會從收益及支出這兩個面向去衡量。若是從戰力增補及票房收入來考量，那是收益。若是從名單限制及薪水上限來討論機會成本，則是支出。每一個合約的簽訂，無論是長約頂薪還是十天短約，都是收益與支出之間的拉鋸。如果支出高，預期的收益也高，那就是博一把，總經理只是在評估每一個賭注的風險有多高而已。雖然簽下林書豪的支出和收益都不高，但問題是各隊總經理在找人及評估的過程中，有沒有想到林書豪這個球員？

若從這個角度去看，林書豪的眼淚在媒體及球員之間創造了話題，讓人開始討論他的去向。這是自由球員市場需要的動能，若一切只是平靜無波，被眾家總經理忽略的林書豪很可能就這麼錯失了夏季簽約的機會。

畢竟今年的自由球員市場並沒有太多的醞釀，頂尖球星早早就定位，市場溫度一下子飆到高溫之後，就因為缺乏話題而急速冷卻。許多待價而沽的遺珠，其實也只是媒體試著重新熱絡市場交易可能的操作而已。在NBA這個商業掛帥的聯盟，需要源源不斷的故事、情節和鎂光燈焦點，如果有題材就有市場，有話題就有需求，有討論就有可能。目前行情走低的林書豪，需要一個機會，讓他重新回到自由球員搜尋雷達的中心，就這個角度來看，也許，他的真情流露並不是一件壞事。

林書豪的眼淚炒熱話題，這讓不少球隊想起還有他這號控衛在，讓子彈飛一會兒，說不定好事就發生了。 歐新社資料照片 分享 facebook

而以目前各隊的情況來看，球團也並不急著要找林書豪這樣有經驗的替補控衛。像去年老鷹那樣的球隊並不多，因為老鷹在選秀會上就已經為球隊定調，明確地需要有經驗的控衛入隊，從夏天就開始一起帶著菜鳥新秀練球，但目前有缺這樣角色的球隊並不多，市場上也還有人選可挑。既然是這樣，也就沒有必要急著在夏季就找人。

對林書豪來說，比較可能的劇本是等到球季開打之後，各隊因為球員傷勢或是戰績起伏而出現戰力缺口時，自然就會有需要他補上的空間。就算在夏天的自由球員市場乏人問津，也不表示他再也沒有機會和NBA球隊簽約，只不過，這個等待的過程會很不好受。

每年新球季還沒開始，在熱身賽就會有一堆傷兵出現了，林書豪可以耐心等看看誰家後衛沒去安太歲。 歐新社 分享 facebook 總而言之，依照林書豪去年的表現，他的NBA生涯仍有很高的可能性可以繼續走下去，只是這個夏天會因為漫長的等待而過得更為煎熬。更有可能的是，這樣的等待過了夏天還不會結束。這份遲來的合約，也許是在開季之後，甚至是明年初這兩個簽約補強熱點。若是堅持要等，就是照著一般開季的調整節奏做好準備，一旦有機會簽約，立刻就能投入比賽。

林書豪真實地表達自己的心情並沒有錯，最近也有媒體拿林書豪來和現在的甜瓜安東尼相比，甜瓜最近也是在受訪時吐露自己真實的心情，兩個生涯高峰曾經在紐約交會的球員，目前的NBA生涯都面臨著空前低潮的壓力。只希望球迷多一些同理心，去了解他們的心路歷程，認識他們做為球員之外的另一面，也為他們的未來給予祝福。