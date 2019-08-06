落淚引爭議 林書豪：接受軟弱才最強大

2019-08-06 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



林書豪親自談佈道會上落淚引發的正反爭議。 聯合報系資料照 分享 facebook

「豪小子」林書豪在今年返台期間於佈道會上真情流露，在談到於自由市場與生涯的受挫時一度潸然淚下，不過這樣的狀況也在籃球圈引發正反論戰，近日他也在公開活動上針對此作出回應，表示能夠展現並接受自己軟弱的一面，才是最強大的。

林書豪在日前的返台佈道會上表示，自己的職業球員生涯正走向谷底，甚至直言在某些狀況下看起來NBA已經放棄了他，在眾人面前展現自己脆弱的一面，雖然獲得了不少球迷與球員的認可，但同樣也面對了質疑與攻擊，甚至有球員認為林書豪的收入與生涯成就已經超過不少人，應該抱持著感恩的心。

對於外界對他的質疑與誤解，林書豪日前在上海一個論壇中也做出回應，他說：「我認為展示軟弱是最強的力量，接受軟弱是你能夠做最強大的一件事，誰沒有弱點？我認為每個人都有，包容自己的弱點並向人們展示軟弱，也是你能夠做到最強大的事情之一。」

林書豪坦言，很清楚自己這樣做的原因，不過對於如果外界認為他用了錯誤的方式，他也為此感到抱歉，「但我知道自己經歷了什麼，面對了什麼樣的障礙，也知道自己想成為什麼樣的球員，但我現在卻沒有做到，而現在我要做的就是繼續追逐，讓自己成為更好的自己。」

對於在林來瘋後面臨的生涯下滑甚至是失去先發位置、面臨受傷，林書豪直言，早在那天上台前就已知道情緒會潰堤，「但我仍願意這樣做，因為我知道我想要向大家傳達什麼訊息，也希望告訴大家我也是普通人、不是完美的，我們總會掙扎、總在追逐夢想，也會經常遭遇失敗，但通過這一切，上帝仍是至高無上且偉大的。」

最後林書豪強調，很多過去對他來說最糟的狀況，現在都已是最好的，「當我跌入谷底可能看不到成果、回報，但我仍知道自己會朝著目標繼續努力，因為事情會發生必有它的理由。男人，勇於嘗試，失敗了沒關係，再一次站起來，再一次失敗也沒關係，因為這就是人生。」