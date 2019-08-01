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談打CBA可能性 林書豪：回亞洲打球是榮幸

2019-08-01 12:12聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

林書豪強調加盟CBA一直是自己很期待的事。 圖／聯合報系資料照片
林書豪強調加盟CBA一直是自己很期待的事。 圖／聯合報系資料照片
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還在尋求新球季落腳處的林書豪，日前受大陸籃協主席姚明之邀擔任嘉賓出席CBA選秀會並接受專訪，被問到若最終決定來亞洲打球CBA是否為第一選擇沒給出正面回應，但他強調加盟CBA一直是自己很期待的事，「如果是在兩支球隊、兩個聯賽間權衡持平的情況下，我肯定會選擇CBA的。」

上季季中從老鷹轉往暴龍隊的林書豪，雖參與了隊史首座總冠軍，但他在多倫多的上場機會並不多，球季結束後成為自由球員的林書豪至今仍未受到NBA球隊青睞，而每年夏天都會展開亞洲行的他，日前返台也提到自己從小的夢想就是NBA，但在五年前也思考過回亞洲打球的可能。

日前他受邀出席CBA選秀，見證台灣好手林韋翰、吳永盛及楊盛硯雀屏中選，會後林書豪受訪透露自己想親赴選秀會的原因，就是希望能透過自身經歷去鼓勵這些想要追逐籃球夢的年輕人。

他鼓勵所有球員，在籃球路上雖會遇到打擊及挫折，但最重要的就是「不要放棄」，林書豪說：「這是我想帶給大家最重要的一個訊息，我可以從自己的籃球生涯、從我自己的故事帶給大家鼓勵，我沒有放棄，所以大家也都不要放棄。」

林書豪也談到選擇來亞洲打球的可能性，「我覺得如果來亞洲打球是很榮幸的，當我在NBA打球時我就有想過，我也想要來打CBA，但來到CBA並不意味著我就永遠不會回到NBA了。」

至於CBA是否會是林書豪回亞洲打球的第一選擇？林書豪坦言還很難說，「做選擇並不容易，因為合約會涉及到很多細節，我和我的團隊需要去做很多比較，現在亞洲有很多不同的球隊、聯賽和我的經紀人在溝通聯繫，我們還在認真斟酌考慮，有很多東西需要去權衡。」

林書豪也透露，這幾年夏天都與幾名大陸男籃球員郭艾倫、丁彥雨航一起訓練，但他們都沒有試圖招募過他，因為同樣身為球員且是朋友，彼此都能理解，也不會給對方壓力。

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