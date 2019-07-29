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籃球／林書豪見證 CBA選秀會3台將上榜

2019-07-29 10:47聯合報 記者曾思儒╱即時報導

剛以中華白成員結束瓊斯盃賽程的旅美小將吳永盛參加CBA選秀，由第8順位的上海挑中...
剛以中華白成員結束瓊斯盃賽程的旅美小將吳永盛參加CBA選秀，由第8順位的上海挑中。 聯合報系資料照記者黃仲裕／攝影
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剛結束寶島行的「哈佛小子」林書豪，今天早上在上海參與大陸2019年CBA選秀會，見證3名台將林韋翰、吳永盛和楊盛硯展開籃球旅程新頁。

CBA選秀會從2015年首辦，今年共有61人報名CBA選秀，人數超越去年和前年的50人，創選秀會新高；台灣共有6名球員林韋翰、成力煥、吳永盛、鄭瑋、林秉聖和楊盛硯報名，同樣是歷年最高。

上季SBL效力裕隆並奪下助攻王、最佳後場防守球員的林韋翰，第五順位被青島選上，成今年CBA選秀序位最高的台將；剛以中華白成員結束瓊斯盃賽程的旅美小將吳永盛，由第8順位的上海挑中，楊盛硯則受新疆隊青睞。

吳永盛是台灣第一位國中畢業赴美的球員，赴美前參加林書豪返台記者會結緣，林書豪上周在台還祝福吳永盛選秀會被挑中，今天親眼見證吳永盛展開另段職業生涯。

CBA各隊選擇球員由董事長姚明親自公布，他也勉勵與會球員「路是自己走的，能走多高的，選秀順位不能決定」；林書豪也以自身經歷勉勵CBA選秀成員，他表示當年自己在NBA選秀會沒被選上，但仍找到自己的生存之道。

「如果被選到，你到這球隊需要很認真地訓練，有機會要很有自信的打籃球，沒被選上，這也是個學習，可以回去進步，有天發揮很好，一定會回CBA。」林書豪的結論是，選秀會是否被挑中非最重要，「下一步如何訓練，才是最重要的。」

今年率北京大學完成CUBA（中國大學生籃球聯賽）連霸並獲得MVP的王少杰是狀元熱門，最終也被握有第一順位的北控翱龍挑中，成2019年選秀狀元。

選秀吳永盛林書豪

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