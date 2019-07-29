姚明vs.林書豪 歷史地位難分軒輊

林書豪來台分享NBA生涯甘苦榮辱和壓力，一場「等待的藝術」主題演講，林書豪想起今年夏天在等待NBA球隊召募的壓力，迄今還沒跟任何一支NBA球隊簽約，下季何去何從？忍不住紅了眼眶。林書豪說，「我感覺自己要被NBA放棄…」。

在長江後浪不斷推前浪的競爭環境下，林書豪在NBA已無球隊可打，因而流下了時代的眼淚，球迷們也充滿無限的感傷。 圖／Good TV提供 分享 facebook

2010年夏天未經選秀進入NBA，林書豪在「夏季聯盟」打出名堂，從金州勇士展開NBA生涯。2011-12年賽季，林書豪從NBA落選新秀、兩度被裁的NBA邊緣人，在紐約尼克打出「林來瘋」狂潮，搖身一變登上時代雜誌封面人物，哈佛大學畢業華裔NBA球星林書豪，打出比傳奇更傳奇「Linsanity」。

不管林書豪今年夏天能不能留在NBA繼續打球，林書豪在華裔、亞裔籃球歷史的分量和地位，跟2002年NBA選秀狀元姚明齊名。

第一位中國球星姚明(右)和第一位台裔球星林書豪(左)在NBA的漫漫銀河之中，職業生涯雖然都不算長但卻都相當燦爛，他們的一小步是亞洲球員的一大步！ 2017-18 Panini Ascension 球員卡 分享 facebook

NBA九年生涯一共出賽480場，生涯平均11.6分、4.3助攻。做為一名落選新秀和亞裔球員，身高190公分林書豪打控球後衛，他不僅證明自己是一名NBA先發等級球員，林書豪不靠身高、天賦，球技出色、籃球智商過人，他為亞裔球員和華裔球員開創另一個「期待」，更扭轉世人對籃球、對亞裔球員刻板印象。誰說華裔球員打不上NBA，誰說身高190公分以下的後衛不可能在NBA競爭生存。林書豪用紮紮實實的球技和成功NBA生涯改變一切。

身高228公分姚明是另一種傳奇，姚明生涯打了八年NBA，最終因為傷病纏身被迫提早退休。姚明NBA生涯一共打了486場比賽，場均19分、9.2籃板，姚明NBA生涯數據和表現證明，他就是一名偉大NBA球星。姚明擁有228公分傲人身高，但姚明立足NBA，擁有統治力長人，姚明依靠的不只是身高、天賦，姚明的球技、謙遜、高智商、過人努力，是姚明贏得全世界肯定和重視的關鍵。

姚明在場上的堅毅、勇氣與奮戰精神，證明了亞洲球員也有能力在NBA生存。 歐新社資料照片 分享 facebook

林書豪的數據和生涯、出身都沒有姚明出色，但林書豪在NBA承受的壓力和挑戰更勝姚明。在NBA打後衛、前鋒和中鋒的壓力處境各不相同，姚明擁有傲人身高先天優勢，但如果沒有紮實球技和適應力、自我突破，姚明光靠身高、天賦也很難取得生涯場均19分、9.2籃板明星級表現。

林書豪打後衛，他面對的都是全世界最優秀的體能怪物和高手，在林書豪之前，從來沒有任何教練、球探、總管認為亞裔甚至華裔後衛能在NBA競爭、生存。林書豪用實力和數據證明，華裔後衛球員只要肯努力、展現實力和競爭性，一切都有可能。

姚明和林書豪都代表華裔、亞裔球員在NBA最傑出成就，他們都是亞洲籃球名人堂級球星。姚明出身、數據、生涯多次入選全明星，他就是NBA名人堂球星。

身材毫不起眼的林書豪，他的國中、高中、大學教練從來沒有人認為林書豪未來可以打NBA。但林書豪九年NBA生涯用各種表現證明，他能在夏季聯盟打出首輪新秀的水準，他的體測數據也有首輪秀的高標。

林書豪(左)2010在台灣參加「姚明基金會慈善之旅」義演賽時曾與姚明(右)握手，沒有想到這一握就有了去火箭的命運。 分享 facebook

紐約尼克「林來瘋傳奇」是個起點，在火箭、湖人打過先發控球，在黃蜂擔任最佳第六人，林書豪不管經歷多大困難和傷病，他都以更多努力和自我訓練，克服各種挑戰。偉大球員不需要看選秀、出身和生涯數據，林書豪已經為華裔、亞裔球員，尤其是後衛、前鋒開闢一條路。NBA歷史上已經有非常出色的華裔後衛，可以打上先發，可以擔任高效替補，可以用球技、智商、努力證明自己身價和能力。

他是林書豪，身高190公分控球後衛，他在華裔和NBA亞裔球員歷史上，跟姚明有平起平坐的地位和影響力。