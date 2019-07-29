親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

聯合報民調／柯文哲若參選 將挖走近三成英粉

梅花卡沒人要？我投資移民 10年只19件

運動筆記【賽事】依山傍海、景色優美，超值好康拿不完：2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！【海外賽事】那畫面太美我不敢看 布拉格馬拉松
健行筆記年輕夢想的實現--中橫獨行#D3『北大武山』雲海的故鄉
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

姚明vs.林書豪 歷史地位難分軒輊

2019-07-29 07:00特約記者李亦伸

林書豪來台分享NBA生涯甘苦榮辱和壓力，一場「等待的藝術」主題演講，林書豪想起今年夏天在等待NBA球隊召募的壓力，迄今還沒跟任何一支NBA球隊簽約，下季何去何從？忍不住紅了眼眶。林書豪說，「我感覺自己要被NBA放棄…」。

在長江後浪不斷推前浪的競爭環境下，林書豪在NBA已無球隊可打，因而流下了時代的眼...
在長江後浪不斷推前浪的競爭環境下，林書豪在NBA已無球隊可打，因而流下了時代的眼淚，球迷們也充滿無限的感傷。 圖／Good TV提供
分享

2010年夏天未經選秀進入NBA，林書豪在「夏季聯盟」打出名堂，從金州勇士展開NBA生涯。2011-12年賽季，林書豪從NBA落選新秀、兩度被裁的NBA邊緣人，在紐約尼克打出「林來瘋」狂潮，搖身一變登上時代雜誌封面人物，哈佛大學畢業華裔NBA球星林書豪，打出比傳奇更傳奇「Linsanity」。

不管林書豪今年夏天能不能留在NBA繼續打球，林書豪在華裔、亞裔籃球歷史的分量和地位，跟2002年NBA選秀狀元姚明齊名。

第一位中國球星姚明(右)和第一位台裔球星林書豪(左)在NBA的漫漫銀河之中，職業...
第一位中國球星姚明(右)和第一位台裔球星林書豪(左)在NBA的漫漫銀河之中，職業生涯雖然都不算長但卻都相當燦爛，他們的一小步是亞洲球員的一大步！ 2017-18 Panini Ascension 球員卡
分享

NBA九年生涯一共出賽480場，生涯平均11.6分、4.3助攻。做為一名落選新秀和亞裔球員，身高190公分林書豪打控球後衛，他不僅證明自己是一名NBA先發等級球員，林書豪不靠身高、天賦，球技出色、籃球智商過人，他為亞裔球員和華裔球員開創另一個「期待」，更扭轉世人對籃球、對亞裔球員刻板印象。誰說華裔球員打不上NBA，誰說身高190公分以下的後衛不可能在NBA競爭生存。林書豪用紮紮實實的球技和成功NBA生涯改變一切。

身高228公分姚明是另一種傳奇，姚明生涯打了八年NBA，最終因為傷病纏身被迫提早退休。姚明NBA生涯一共打了486場比賽，場均19分、9.2籃板，姚明NBA生涯數據和表現證明，他就是一名偉大NBA球星。姚明擁有228公分傲人身高，但姚明立足NBA，擁有統治力長人，姚明依靠的不只是身高、天賦，姚明的球技、謙遜、高智商、過人努力，是姚明贏得全世界肯定和重視的關鍵。

姚明在場上的堅毅、勇氣與奮戰精神，證明了亞洲球員也有能力在NBA生存。 歐新社資...
姚明在場上的堅毅、勇氣與奮戰精神，證明了亞洲球員也有能力在NBA生存。 歐新社資料照片
分享

林書豪的數據和生涯、出身都沒有姚明出色，但林書豪在NBA承受的壓力和挑戰更勝姚明。在NBA打後衛、前鋒和中鋒的壓力處境各不相同，姚明擁有傲人身高先天優勢，但如果沒有紮實球技和適應力、自我突破，姚明光靠身高、天賦也很難取得生涯場均19分、9.2籃板明星級表現。

林書豪打後衛，他面對的都是全世界最優秀的體能怪物和高手，在林書豪之前，從來沒有任何教練、球探、總管認為亞裔甚至華裔後衛能在NBA競爭、生存。林書豪用實力和數據證明，華裔後衛球員只要肯努力、展現實力和競爭性，一切都有可能。

姚明和林書豪都代表華裔、亞裔球員在NBA最傑出成就，他們都是亞洲籃球名人堂級球星。姚明出身、數據、生涯多次入選全明星，他就是NBA名人堂球星。

身材毫不起眼的林書豪，他的國中、高中、大學教練從來沒有人認為林書豪未來可以打NBA。但林書豪九年NBA生涯用各種表現證明，他能在夏季聯盟打出首輪新秀的水準，他的體測數據也有首輪秀的高標。

林書豪(左)2010在台灣參加「姚明基金會慈善之旅」義演賽時曾與姚明(右)握手，...
林書豪(左)2010在台灣參加「姚明基金會慈善之旅」義演賽時曾與姚明(右)握手，沒有想到這一握就有了去火箭的命運。
分享

紐約尼克「林來瘋傳奇」是個起點，在火箭、湖人打過先發控球，在黃蜂擔任最佳第六人，林書豪不管經歷多大困難和傷病，他都以更多努力和自我訓練，克服各種挑戰。偉大球員不需要看選秀、出身和生涯數據，林書豪已經為華裔、亞裔球員，尤其是後衛、前鋒開闢一條路。NBA歷史上已經有非常出色的華裔後衛，可以打上先發，可以擔任高效替補，可以用球技、智商、努力證明自己身價和能力。

他是林書豪，身高190公分控球後衛，他在華裔和NBA亞裔球員歷史上，跟姚明有平起平坐的地位和影響力。

林書豪姚明

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

相關新聞

林書豪收拾心碎 「盼明年再回來」

2019-07-28 23:42

林書豪談成立電競戰隊 盼扭轉刻板印象

2019-07-28 16:58

影／林書豪：盼自己以最真誠的心面對球迷

2019-07-28 16:57

佈道會落淚 林書豪：我也是普通人

2019-07-28 16:34

林書豪夏日市集與球迷同歡 鐵粉送「美金」蛋糕

2019-07-28 16:31

傳俄豪門球隊相邀？豪：會做全盤考慮

2019-07-28 00:00

訓練營結訓 豪小子大開「金」口

2019-07-27 23:58

NBA好像放棄我了！ 林書豪淚灑佈道會

2019-07-27 23:35

穿大陸品牌出席訓練營 林書豪：目前也是自由身

2019-07-27 17:45

林書豪訓練營賞男球員麻辣鍋 女版澤北榮治獲最佳精神獎

2019-07-27 17:37

影／林書豪帶兒童打球 希望培養下一專業球星

2019-07-27 16:26

傳獲俄羅斯豪門青睞 林書豪：會做最好選擇

2019-07-27 15:50

代言合約今年約滿 林書豪腳下鞋款引關注

2019-07-27 14:11

可能暫別NBA？ 傳歐籃隊伍報價林書豪

2019-07-27 08:52

代言、訓練營、對談 林書豪盼帶來觀念衝擊

2019-07-27 00:26

給自己兩年追夢 林書豪曾考慮為基金會工作

2019-07-26 20:45

從學員變助教 陳又瑋讚林書豪中文變超好

2019-07-26 16:14

福樂邀林書豪回台秀「高招」 靠運動與營養保持身心正能量

2019-07-26 15:46

林書豪籃訓營開訓 希望教學員「不客氣」

2019-07-26 14:46

林書豪公益分享 盼自己學會放鬆感受經驗

2019-07-26 13:27
看更多

熱門文章

NBA／葛里芬沒吸引力？ 招募3人都被打槍

2019-07-28 15:32

NBA／限制威廉森體重？ 鵜鶘總管：他還在發育

2019-07-28 14:16

佈道會落淚 林書豪：我也是普通人

2019-07-28 16:34

MLB／沙巴西亞也爆炸 洋基近7戰先發丟52分

2019-07-28 08:44

NBA／鮑爾小弟選秀前3順位？ 老鷹楊恩：有可能

2019-07-28 15:50

NBA／新賽季回歸暴龍？ 卡特：球迷希望看到

2019-07-28 11:03

NBA／孟洛暫別聯盟 轉戰歐洲聯賽發展

2019-07-28 12:41

瓊斯盃女籃／中華白力退菲國 錢薇娟有危機感

2019-07-28 16:52

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-28 21:40

U12世界盃少棒賽 預賽分組戰績排名

2019-07-28 18:00

籃球／UBA剛捧冠 佛光教頭傅姿伶轉戰城市大學

2019-07-28 17:34

NBA／新賽季目標 泰托姆喊話進明星賽拚奪冠

2019-07-28 12:10

中職／全壘打大賽不敵陳俊秀 林益全有話說

2019-07-28 17:03

中職明星賽／感性說再見 彭政閔打出一堆障礙

2019-07-28 20:11

NBA／拜師麥克海爾練低位 溜馬透納要再突破

2019-07-28 13:55

NBA／拿昔子弟兵羅伊為例 威廉斯勉布克更上層樓

2019-07-28 11:30

U12世界盃／中華挨兩轟不敵日本 失分組龍頭

2019-07-28 21:13

MLB／陳偉殷中繼三局挨兩分砲 馬林魚遭蛇咬

2019-07-28 09:54

林書豪談成立電競戰隊 盼扭轉刻板印象

2019-07-28 16:58

U12世界盃／不再派地方隊 南韓全國選才拚前4

2019-07-28 17:02

瓊斯盃女籃／彭詩晴33分領軍 中華藍二度延長退韓

2019-07-28 20:39

中職／超級雷射肩王正棠 遞補出賽沒練就奪冠

2019-07-28 17:36

世泳賽／澳泳將抗議孫揚後 隊友尷尬爆藥檢未過

2019-07-28 18:39

林書豪夏日市集與球迷同歡 鐵粉送「美金」蛋糕

2019-07-28 16:31

U12世界盃／郭勇志探班 直呼「兒子比我厲害」

2019-07-28 18:44

中職明星賽／陳江和也說再見 感謝恰恰貢獻

2019-07-28 21:10

中職明星賽／全體大合照 彭政閔：引退賽熱身

2019-07-28 20:42

MLB／生涯首支再見轟 蓋斯頓日浦棒打金布洛爾

2019-07-28 11:34

NBA／美國隊該找甜瓜 柏金斯：沒人比他需要舞台

2019-07-28 20:57

布拉格網賽／曾俊欣獲挑戰賽亞軍 世界排名將大躍進

2019-07-28 22:50

U12世界盃／抗日拚分組第一 許閔嵐之子先發

2019-07-28 18:33

姚明vs.林書豪 歷史地位難分軒輊

2019-07-29 07:00

MLB／今日戰績表 大谷敲追平轟天使仍輸金鶯

2019-07-28 14:33

F1／坐進法拉利 舒馬克之子試駕父親冠軍座騎

2019-07-28 09:44

MLB／雙城換來老將羅莫 運動家補強牛棚左投

2019-07-28 10:22

瓊斯盃女籃／打滿50分鐘 鐵人黃凡珊飆關鍵三分球

2019-07-28 21:44

中職明星賽／林柏佑取經王建民 佩服保養功夫

2019-07-28 18:16

U12世界盃／ 委國小巨砲連4轟 偶像是卡布雷拉

2019-07-28 13:00

日本羽賽／東奧測試賽地主包雙冠 桃田賢斗含淚衛冕

2019-07-28 20:05

中職／打準並列冠軍 林祖傑：王威晨是天才型

2019-07-28 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top