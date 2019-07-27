訓練營結訓 豪小子大開「金」口

2019-07-27 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北報導



邁入第九年的國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營在昨天結訓，透過北中南徵選會選出的六十名小球員昨天分成六隊進行對抗賽，並由林書豪與教練團一同挑出最佳球員、最佳五人與最佳精神獎球員，對於明年訓練營將邁入第十年，林書豪預告將會有特別的內容。

林書豪親自教學，與小球員互動。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

僅管還未確定下一季將落腳何處，但林書豪這次返台期間仍全心投入在個人訓練營中，不僅教授課程時親力親為，面對學員與場邊球迷的犀利提問也都來者不拒，當被問到這次返台最開心的事情時，他則笑著說：「應該是昨天晚上睡很多，這次亞洲行很累，常常要一天工作十六到十八個小時。」

在訓練營的尾聲，林書豪與教練團也選出最佳球員、最佳五人與最佳精神獎，其中最佳精神獎由訓練營中唯三名女生球員中之一的鄭婕仁拿下，在洛杉磯出生、長大的她，因為父親是死忠的籃球迷而踏上籃球路，且從小就不時會與父親鬥牛增進球技，在昨天對抗賽中她一度賞了敵隊男球員一記麻辣鍋。

對於過去九年來在國泰金控贊助下連年舉辦個人訓練營，林書豪坦言這是很難得的合作關係，並對於明年將邁入第十年感到相當期待，「我還不知道要怎麼做，但一定會讓小朋友開心打球。」

林書豪今天還有三場公開活動要參加，包括下午在信義區舉行的國泰夏日市集，隨後他就將搭機前往中國大陸，應大陸籃球協會主席姚明的邀請參觀明天登場的ＣＢＡ選秀會。