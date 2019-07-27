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影／林書豪帶兒童打球 希望培養下一專業球星

2019-07-27 16:26聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

林書豪帶領的豪小子籃球訓練營進入第二天，林書豪繼續帶著小球員學習籃球技巧，而現場也有小球迷提問關於俄羅斯中央陸軍隊列林書豪為人選一事，林書豪幽默稱讚小球迷有在關心時事外，也回應一切都還在考慮中。

林書豪豪小子籃球訓練營，林書豪（左）也與受訓小球員（右）一同觀戰，並注意球員學習...
林書豪豪小子籃球訓練營，林書豪（左）也與受訓小球員（右）一同觀戰，並注意球員學習狀況。記者曾原信／攝影
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林書豪豪小子籃球訓練營，林書豪親自傳授許多籃球技巧。記者曾原信／攝影
林書豪豪小子籃球訓練營，林書豪親自傳授許多籃球技巧。記者曾原信／攝影
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林書豪豪小子籃球訓練營，學員無不賣力比賽學習經驗。記者曾原信／攝影
林書豪豪小子籃球訓練營，學員無不賣力比賽學習經驗。記者曾原信／攝影
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林書豪豪小子籃球訓練營，林書豪（中）觀看學員比賽並適時做出指導。記者曾原信／攝影
林書豪豪小子籃球訓練營，林書豪（中）觀看學員比賽並適時做出指導。記者曾原信／攝影
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林書豪羅斯
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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