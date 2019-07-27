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傳獲俄羅斯豪門青睞 林書豪：會做最好選擇

2019-07-27 15:50聯合報 記者劉肇育╱即時報導

林書豪。記者葉信菉／攝影
林書豪。記者葉信菉／攝影
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「豪小子」林書豪在今年夏天成為自由球員後仍未決定下一步動向，不過他在返台期間也表示將會對任何選項皆保持開放態度，而今天俄羅斯豪門球隊莫斯科中央陸軍也傳出將林書豪列入頭號後衛補強目標，林書豪在下午出席國泰夢想好豪小子林書豪籃球訓練營時則表示，仍會考慮所有的可能性，並從中挑出最好選擇。

林書豪在今年與暴龍一同奪冠後，成為首位拿下NBA冠軍戒指並有在冠軍賽登場的亞裔球員，不過季後投身自由市場後，林書豪始終未決定下一步動向，在返台記者會上他也直言對於任何選項都保持開放態度，也讓外界臆測他是否有回到亞洲或是加入CBA打球的可能性。

不過今天上午歐洲網站Sportando卻報導，莫斯科中央陸軍有意挖角林書豪的消息，不過對於這樣的傳聞，林書豪在今天的個人籃訓營中接受球迷問答時，仍是保守回應，強調自己與團隊將會在整理所有的選項後，從中挑出對他最好的選擇。

莫斯科中央陸軍為俄羅斯的老牌勁旅，隸屬於俄羅斯聯賽與歐洲籃球聯賽，過去曾10度拿下俄羅斯聯賽冠軍並八度拿下歐洲聯賽冠軍，是除了西班牙皇家馬德里裡外，奪冠次數第二多的歐洲強權。

今年季後中央陸軍也積極補強，包括簽下前國王中鋒庫佛斯（Kosta Koufos）以及曾效力過的活塞、馬刺等隊的希拉德（Darrun Hilliard），過去前爵士球星、現任俄羅斯籃協主席基里蘭柯（Andrei Kirilenko）也曾效力過中央陸軍並在該隊高掛球鞋。

林書豪羅斯皇家馬德里
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