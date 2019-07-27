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歐籃豪門莫斯科中央陸軍補強 林書豪列頭號人選

2019-07-27 09:27中央社 台北27日電

傳歐陸名隊有意網羅林書豪。 報系資料照
傳歐陸名隊有意網羅林書豪。 報系資料照
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歐洲網站Sportando記者卡奇亞（Emiliano Carchia）報導，俄羅斯豪門球隊中央陸軍（CSKA Moscow）季外後衛頭號補強人選就是美國職業籃球聯盟（NBA）台裔球星林書豪

根據報導，NBA今年新科總冠軍多倫多暴龍隊成員之一的林書豪是莫斯科中央陸軍補強首要目標，如果林書豪不接受球團提出的合約，目標就將轉向擁有3年NBA資歷的後衛貝克（Ron Baker）。

卡奇亞文中沒透露中央陸軍提出的合約金額，但這給了林書豪經紀團隊全新選項；中央陸軍是歐洲頂級強權，隊史共8度在歐洲聯賽封王。

目前在台灣舉辦籃球訓練營的林書豪多次被問到合約問題，也不排斥加盟中國男子籃球職業聯賽（CBA），但仍首要考量NBA。

林書豪很清楚今年季外等待合約過程會較漫長，沒想到話才說完，就有球隊找上門，只是沒想到屬意他的球隊竟是陌生的歐洲隊伍。

林書豪上季從亞特蘭大老鷹隊出發，季末合約買斷後加盟暴龍，在暴龍打完最後23場例行賽，但季後賽僅出賽8場，場均出賽嚴重「縮水」只剩3.4分鐘，僅能繳出1.1分。

有9年NBA資歷的林書豪生涯共出賽480場，平均可繳出11.6分、2.8籃板與4.3助攻。

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