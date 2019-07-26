給自己兩年追夢 林書豪曾考慮為基金會工作

2019-07-26 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



「豪小子」林書豪今天晚間與台大教授葉丙成進行體育與教育的跨界座談會，在活動中林書豪透露，在大學時期曾想過畢業後要為基金會工作幫助貧窮人，但對於籃球的熱愛讓他一路堅持且不斷自我喊話，才成功站上夢想中的NBA舞台。

林書豪在今年成為NBA史上首位奪冠的亞裔球員，不過回想起沒有NBA與「林來瘋」光環的學生時期，林書豪坦言過去父母也曾不希望他靠籃球吃飯，「雖然我很早就知道自己愛打籃球，但以前NBA看不到太多亞洲人在打球，雖然我的父母也告訴我不要靠籃球吃飯，但他們依舊很支持我的選擇，儘管很多人都罵我的父母花很多錢讓我去打球。」

林書豪透露，從小他的父母就讓他多方嘗試各種興趣，包括籃球、網球、游泳、彈鋼琴、小提琴、畫畫等等，讓他很早就知道自己喜歡什麼、不喜歡什麼，也早早就定下了想成為NBA球員的想法，且為了這個夢想犧牲了許多同學都擁有的娛樂與休閒。

進入NBA前林書豪並不確定追夢是否能夠成功，讓他為自己訂下兩年的時限，來嘗試是否能成為一名成功的職業球員，「當時我想過，如果兩年打完我每天仍很不開心、很不滿足，我就不會打籃球了，我可能會為一個基金會工作，但之後我也告訴自己，『你就打球打得很成功，這樣就不用去想這些事情了。』」