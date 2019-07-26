林書豪攜手華航做公益 與球迷原住民小朋友分享

2019-07-26 18:33 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



林書豪（中）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會，邀請桃園市復興區三民部落的原住民小朋友，分享美國職業籃球生涯首度奪冠的經歷。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 林書豪26日攜手與華航做公益，在「華航60 全新Go公益分享會」中向球迷說，永遠不要放棄自己的目標，同時他要向自己說，放鬆一下，感受每一個經驗，每一秒鐘，籃球生涯很快，不管是好是壞。

中華航空歡慶60歲生日，26日在桃園機場華航諾富特飯店舉辦「華航60 全新GO林書豪公益分享會」，邀請球迷與桃園市復興區三民部落的原住民小朋友，面對面分享籃球生涯喜悅與點滴。

分享會中華航資深副總王正明贈送華航空中巴士A350機隊的夾克及A350飛機模型，王正明副總當場幫林書豪穿上夾克。林書豪也回贈簽名球衣、球帽，王正明資深副總也當場穿上。

林書豪表示，希望大家不要放棄自己的目標與夢想，他儘管每天都在投籃、練習，也都會提醒自己目標是什麼，不要放棄；雖然他有時候也會不想訓練，但要隨時會提醒自己「想達到最完美的狀況是什麼，還想要做到什麼」。

林書豪指出，他的最大目標是成為自己想成為的球員，但現在還沒有達到」，雖然每多人認為他已經很棒了，但是他自己知道自己，還沒有達到最想達到的目標。

分享會的主持人問到林書豪想對9年前的他自己和9年後的自己說什麼，林書豪說，他想跟以前的他說「放鬆一下，感受每一個球賽經驗，場上每一秒鐘；籃球生涯很快，不管是好的、壞了，高興的、受傷的，都要好好感受每一個時刻」