親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

抗議元朗暴力事件 香港機場聚集2500人「接機」

運動筆記從零培養--帶新手上路推坑全攻略每天半小時，輕鬆跑 10K 的漢森馬拉松訓練法
健行筆記『品田池有』沒老闆的民宿年輕夢想的實現--中橫獨行#D1
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

林書豪攜手華航做公益 與球迷原住民小朋友分享

2019-07-26 18:33聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

林書豪（中）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會，...
林書豪（中）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會，邀請桃園市復興區三民部落的原住民小朋友，分享美國職業籃球生涯首度奪冠的經歷。記者陳嘉寧／攝影
分享
林書豪26日攜手與華航做公益，在「華航60　全新Go公益分享會」中向球迷說，永遠不要放棄自己的目標，同時他要向自己說，放鬆一下，感受每一個經驗，每一秒鐘，籃球生涯很快，不管是好是壞。

中華航空歡慶60歲生日，26日在桃園機場華航諾富特飯店舉辦「華航60　全新GO林書豪公益分享會」，邀請球迷與桃園市復興區三民部落的原住民小朋友，面對面分享籃球生涯喜悅與點滴。

分享會中華航資深副總王正明贈送華航空中巴士A350機隊的夾克及A350飛機模型，王正明副總當場幫林書豪穿上夾克。林書豪也回贈簽名球衣、球帽，王正明資深副總也當場穿上。

林書豪表示，希望大家不要放棄自己的目標與夢想，他儘管每天都在投籃、練習，也都會提醒自己目標是什麼，不要放棄；雖然他有時候也會不想訓練，但要隨時會提醒自己「想達到最完美的狀況是什麼，還想要做到什麼」。

林書豪指出，他的最大目標是成為自己想成為的球員，但現在還沒有達到」，雖然每多人認為他已經很棒了，但是他自己知道自己，還沒有達到最想達到的目標。

分享會的主持人問到林書豪想對9年前的他自己和9年後的自己說什麼，林書豪說，他想跟以前的他說「放鬆一下，感受每一個球賽經驗，場上每一秒鐘；籃球生涯很快，不管是好的、壞了，高興的、受傷的，都要好好感受每一個時刻」

至於未來的規劃，林書豪說，訓練每天都在持續，他會分階段的進行，也希望保持最佳的狀況，迎接新的挑戰。

林書豪（如圖）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會...
林書豪（如圖）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會，邀請球迷及桃園市復興區三民部落的原住民小朋友，分享美國職業籃球生涯首度奪冠的經歷。記者陳嘉寧／攝影
分享
林書豪（右二）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會...
林書豪（右二）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會，會中華航資深副總王正明（左二）贈送1件華航A350機隊的夾克，並當場幫林書豪穿上。記者陳嘉寧／攝影
分享
林書豪（左）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會，...
林書豪（左）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會，邀請球迷及桃園市復興區三民部落的原住民小朋友，分享美國職業籃球生涯首度奪冠的經歷。記者陳嘉寧／攝影
分享
林書豪（中）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會，...
林書豪（中）與華航攜手做公益，26日上午在桃園機場華航諾富特飯店舉辦公益分享會，邀請球迷及桃園市復興區三民部落的原住民小朋友，分享美國職業籃球生涯首度奪冠的經歷。記者陳嘉寧／攝影
分享

林書豪
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

福樂邀林書豪回台秀「高招」 靠運動與營養保持身心正能量

2019-07-26 15:46

林書豪籃訓營開訓 希望教學員「不客氣」

2019-07-26 14:46

林書豪公益分享 盼自己學會放鬆感受經驗

2019-07-26 13:27

隨時準備好 林書豪尋新東家「快樂打球」

2019-07-25 00:28

下家仍未定 林書豪：9年來都全力以赴

2019-07-24 22:09

小球員長大了！ 林書豪誇變高變帥

2019-07-24 21:18

林書豪看「抱團」 熱鬧未必是好事

2019-07-24 20:19

轉戰暴龍上場少 林書豪：不想遺憾

2019-07-24 19:20

拿完總冠軍 林書豪透露最大夢想

2019-07-24 18:53

圖／林書豪期待用自己「想像」拿到NBA總冠軍

2019-07-24 17:59

林書豪抵達台灣 訪台活動行程一覽

2019-07-24 17:00
看更多

熱門文章

世界盃／美國男籃更新大名單 6名新成員正式入列

2019-07-26 09:50

日本羽賽／戴資穎不敵加拿大李文珊 球后不保

2019-07-26 10:25

NBA／澄清無意擺弄湖人 雷納德：真的很接近

2019-07-26 14:55

日本羽賽／山口茜晉4強 戴資穎確定失球后

2019-07-26 15:23

瓊斯盃女籃／中華白反將藍隊 錢姐用隱藏版戰術

2019-07-25 21:51

MLB／田中將大爆12分 隊史第二慘

2019-07-26 11:22

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-26 16:38

日職／陽岱鋼首打席安打後退場 傳出腰傷下二軍

2019-07-25 20:37

MLB／傷勢纏身 游擊名將土洛威斯基宣布退休

2019-07-26 06:46

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

冷眼集／都怪阿共陰謀 陸委會自打臉

2019-07-26 01:17

魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00

NBA／不擔心基德搶大位 佛蓋爾：他是完美搭檔

2019-07-26 15:00

日本羽賽／小戴晉8強 小天被淘汰

2019-07-26 00:16

NBA／背號連成213 雷納德、喬治合照有玄機

2019-07-26 14:12

MLB／貝林格本季驚人 道奇教頭：只有邦茲能比

2019-07-26 09:31

桌球／升台灣新一哥 林昀儒：有壓力但要維持住

2019-07-26 13:43

滑冰／配合撤辦主辦權 冰協推稱受隱性國際壓力

2019-07-26 00:39

MLB／鈴木一朗開拓新時代 水手隊將頒成就獎

2019-07-26 08:26

中職／簽約金540萬元 探花江國豪當悍將

2019-07-26 00:14

跑步知識／每天半小時 輕鬆跑 10K 的漢森馬拉松訓練法

2019-07-26 06:00

日職／萊德轉戰羅德29轟 火腿棄將是洋砲最多轟

2019-07-25 21:28

MLB／去年美聯塞揚動刀 光芒真先發只剩兩人

2019-07-26 07:52

MLB／挨滿貫砲 王維中1.2局失3分

2019-07-26 13:43

圖／瓊斯盃女籃 中華白85：59勝中華藍

2019-07-25 20:29

MLB／洋基挾最佳戰績 今赴芬威戰紅襪

2019-07-26 00:06

MLB／楚奧特7月猛打 道奇教頭也稱讚

2019-07-26 10:22

林書豪公益分享 盼自己學會放鬆感受經驗

2019-07-26 13:27

中職／郭阜林鎖定指叉球開轟 獅隊攻破羅力

2019-07-25 22:53

MLB／薛則歸隊首戰 總教練最開心不用每天面對他

2019-07-26 10:50

游泳世錦賽／為頒獎風波訂孫楊條款 英蛙王開砲

2019-07-26 13:30

瓊斯盃女藍／姊妹鬩牆 中華白驚奇大勝「學姊」

2019-07-25 23:59

中職／瑞安6局無責失終於贏了 獅隊中止4連敗

2019-07-25 22:09

從學員變助教 陳又瑋讚林書豪中文變超好

2019-07-26 16:14

MLB／今日戰績表 16局跨日大戰金鶯維拉終於轟掉天使

2019-07-26 16:40

MLB／道奇球場日本之夜 大坂直美來開球

2019-07-26 14:07

中職／獅投打振作 咬悍將中止4連敗

2019-07-26 00:23

林書豪籃訓營開訓 希望教學員「不客氣」

2019-07-26 14:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top