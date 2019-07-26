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圖／林書豪返台參加訓練營 傳授投籃技巧

2019-07-26 16:23聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

林書豪昨天出席國泰夢想豪小子籃訓營，教導小朋友籃球技巧，他強調投籃動作的早期養成很重要，因為長大後要改投籃動作會比較困難。他也在記者會後受訪表示這群小朋友都比較害羞，但是他會教導他們，例如他是一個控球後衛，就要大聲地把自己的想法說出來。

今年的國泰夢想豪小子籃訓營總共有60位國小學員，為了強調訓練營的精神，林書豪開訓前也扮演心靈導師，教導小朋友正確的觀念，除了打好籃球之外也要學習做好人。

林書豪今天出席國泰夢想豪小子籃訓營，教導小朋友籃球技巧。他也在記者會後受訪表示這...
林書豪今天出席國泰夢想豪小子籃訓營，教導小朋友籃球技巧。他也在記者會後受訪表示這群小朋友都比較害羞，但是他會教導他們，例如他是一個控球後衛，就要大聲地把自己的想法說出來。記者葉信菉／攝影
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林書豪（左三）與曾經參加過訓練營的學長們陳又瑋（左一）、谷毛唯嘉（左二）、林心翔...
林書豪（左三）與曾經參加過訓練營的學長們陳又瑋（左一）、谷毛唯嘉（左二）、林心翔（右二）、白曜誠（右一）今天出席籃訓營，教導小朋友籃球技巧。記者葉信菉／攝影
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林書豪今天出席籃訓營，教導小朋友籃球技巧，他強調投籃動作的早期養成很重要，因為長...
林書豪今天出席籃訓營，教導小朋友籃球技巧，他強調投籃動作的早期養成很重要，因為長大後要改投籃動作會比較困難。記者葉信菉／攝影
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林書豪今天出席籃訓營，教導小朋友運球技巧。記者葉信菉／攝影
林書豪今天出席籃訓營，教導小朋友運球技巧。記者葉信菉／攝影
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