從學員變助教 陳又瑋讚林書豪中文變超好

2019-07-26 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



國泰金控提供 林書豪訓練營開訓。 分享 facebook 身為林書豪籃球訓練營前兩屆學員，健行科大後衛谷毛唯嘉與台師大新人王陳又瑋今年受邀擔任2019國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營助教，谷毛維嘉透露過去當學員時是抱持著「看偶像」的心情前來，不過現在已經慢慢能體會林書豪談球員生涯起伏的心情。

谷毛唯嘉是首屆林書豪籃球訓練營的成員，回想起當初從花蓮北上參加訓練營時，他說：「那是我第一次離家參加訓練營，但就覺得喜歡打球，來這邊學一些籃球的東西，那時候感覺就像是來看偶像一樣。」

不過現在已是UBA健行科大冠軍班底一員的谷毛唯嘉透露，過去對於林書豪所講的球員生涯心路歷程還不能體會，但這幾年他已經能理解，「這幾年看著他面對起伏，似乎已能慢慢體會，也會讓我思考自己該如何調整。」

至於第二屆學員陳又瑋則表示，這次訓練營是他生涯第一次擔任助教，「以前來當學員很快樂，因為不用想要練什麼，教練教什麼就是學，不過現在當助教後還要想怎麼安排課表，但也能藉這個機會看看其他教練怎麼指導球員，未來如果我想要成為一名教練，將會很有幫助。」