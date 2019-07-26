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福樂邀林書豪回台秀「高招」 靠運動與營養保持身心正能量

2019-07-26 15:46聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

NBA台裔之光林書豪返台拍攝福樂鈣多多廣告片。 福樂鈣多多提供
NBA台裔之光林書豪返台拍攝福樂鈣多多廣告片。 福樂鈣多多提供
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NBA華人之光「豪小子」林書豪25日受乳品大廠福樂之邀，返台拍攝福樂鈣多多廣告片，影片主題藉由林書豪正面健康的形象，以及實際支持兒童籃球訓練的熱情，充分發揮福樂鈣多多「陪孩子堅持夢想」的年度品牌精神。

即將進入NBA第10年職業生涯的林書豪，除了精湛的球技，被NBA球評評為最佳的控球後衛，他本人堅毅努力、克服困難的態度以及謙遜柔軟的特質，更是獲得各方極大讚賞；在職業球員的路上，林書豪面臨各種嚴峻挑戰，始終以平常心加上充份的準備，還有對信仰的堅持，邁向設定的目標；福樂鈣多多正是看中林書豪可貴的人格特質，以及長期支持兒童透過籃球訓練，健全體能與人格的發展，因此，邀約林書豪一同鼓勵台灣兒童克服困難，努力堅持夢想。

林書豪提醒家長們要在兒童發育成長的關鍵期補充成長所需的營養_優質的蛋白質以及珍貴...
林書豪提醒家長們要在兒童發育成長的關鍵期補充成長所需的營養_優質的蛋白質以及珍貴的牛奶鈣可以幫助肌肉的生長及骨骼的健康。 福樂鈣多多提供
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豪小子笑談童年矮冬瓜 林書豪提醒家長注意兒童營養 多睡多運動

中學時期，身高僅有160公分出頭的林書豪，為進入NBA做很多努力及準備，現在身高192公分的林書豪笑說:「還好透過充足的營養及運動，後來長高了。」關心兒童健康成長的林書豪，也提醒家長們要在兒童發育成長的關鍵期，鼓勵孩子多運動，在營養方面要注意優質的蛋白質(牛奶/蛋/肉)，以及珍貴的牛奶鈣，補充成長所需的營養，幫助肌肉的生長及骨骼的健康。

林書豪向台灣朋友問好影片連結

林書豪向台灣朋友問好影片下載連結

林書豪靠運動與營養保持身心正能量。 福樂鈣多多提供
林書豪靠運動與營養保持身心正能量。 福樂鈣多多提供
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鼓勵父母陪伴孩子堅持夢想 福樂鈣多多穿針引線成推手

「鈣世球星」林書豪親手選秀 百中選一「福樂豪小子」出列

身為台灣第一家乳品公司的福樂，除致力提供國人更美味、更營養、更安心的高品質牛乳，近年來也致力強調鈣質與骨骼對兒童健康的重要性。根據國健署102-105年的「國民營養健康狀況變遷調查」發現，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質，尤其是7~18歲發育中的兒童及青少年，鈣質攝取量甚至未達建議量的50%，而孩童缺鈣會影響骨骼及生長發育，恐連帶影響未來身高發展。福樂為幫助台灣兒童能有效補鈣，特別推出福樂鈣多多牛乳，除了有添加珍貴的牛奶鈣，還有幫助鈣吸收的維生素D3，及鋅、鎂等元素，協助家長們能把握孩子發育的黃金時期，並能從小紮根，建立正確的概念與飲食習慣，因此，福樂鈣多多透過與林書豪合作舉辦的「鈣世好球尋找福樂豪小子」活動，鼓勵孩童大膽追求夢想的同時，也要打好健康的基礎!

林書豪親手抽出每組的幸運者可獲得林書豪親筆簽名的福樂球衣。 福樂鈣多多提供
林書豪親手抽出每組的幸運者可獲得林書豪親筆簽名的福樂球衣。 福樂鈣多多提供
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「鈣世好球尋找福樂豪小子」活動邀請家長、老師上傳孩子投籃影片，希望鼓勵家長、老師能多多陪伴，並支持喜愛籃球運動的孩子們堅持夢想◦活動時間募得超過400支影片，並在網路投票超過2萬人次的熱烈回應下，自學齡前組、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組中入選前10名入選者，再由林書豪親手抽出每組的幸運者，可獲得包括了林書豪親筆簽名的福樂球衣，以及運動籃球、2萬元的獎金外，福樂還加碼請「幸運豪小子」的全校同學，每人一瓶含有珍貴牛奶鈣的福樂鈣多多。

各組得獎者名單及抽獎影片，將於7/29在FB福樂超級粉絲訊息公布◦

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