林書豪籃訓營開訓 希望教學員「不客氣」
國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營從2011年至今已邁入第九年，在過去兩年分別前往花蓮、台中後，今年再度回到台北舉行，累積學員數量已經超過500人，而過去是訓練營學員，目前已是國內大專球星的陳又瑋、白曜誠、谷毛唯嘉、林心翔等人也在今年成為訓練營助教。
在今天的開訓典禮上，林書豪先是與學員一同欣賞了過去八年訓練營的精彩片段，還特別準備了具有傳承意義的「夢想拼圖」，由四名從學員變成助教的陳又瑋、白曜誠、谷毛唯嘉、林心翔與林書豪一同完成拼圖，象徵著林書豪將夢想與籃球技巧傳承下去。
林書豪表示，今年訓練營他不僅希望帶給學員技術上的指導，也希望教導他們一些溝通的方式以及心靈層面的東西，「我們訓練營會有一個Q&A時間，因為有些事情必須要坐下來講，像是亞洲文化非常客氣，但有時候你跟最好的球員一起上場時就不能客氣，有機會說話或是接受訪問時也不能客氣。」
林書豪強調，自信與堅持是他一路能打進NBA的關鍵，「如果我一直都聽我的教練、家人的話或許我就不會在大學打球或是進入NBA，當然家人指的不是我的爸爸、媽媽或兄弟。每次上場我都要有自信，當你有這個夢相時，有機會就要抓住。」
隨著訓練營邁入第九屆，林書豪也強調除了學員外，自己也受益良多，「過去我可能是個好球員，但卻不知道怎麼當一名教練，但這幾年我從這些經驗中學到很多，訓練方法與教學內容也改變很多。」
今年訓練營共有60名國小學員從北中南徵選會中脫穎而出，接下來三天他們將接受林書豪與教練團們的訓練，除了要打好籃球外，也要學習好做人的道理。
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