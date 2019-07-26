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林書豪籃訓營開訓 希望教學員「不客氣」

2019-07-26 14:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營今天起一連三天在台北和平籃球館舉行。記者葉信菉／攝...
國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營今天起一連三天在台北和平籃球館舉行。記者葉信菉／攝影
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國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營今天起一連三天在台北和平籃球館舉行。記者葉信菉／攝...
國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營今天起一連三天在台北和平籃球館舉行。記者葉信菉／攝影
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國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營從2011年至今已邁入第九年，在過去兩年分別前往花蓮、台中後，今年再度回到台北舉行，累積學員數量已經超過500人，而過去是訓練營學員，目前已是國內大專球星的陳又瑋、白曜誠、谷毛唯嘉、林心翔等人也在今年成為訓練營助教。

在今天的開訓典禮上，林書豪先是與學員一同欣賞了過去八年訓練營的精彩片段，還特別準備了具有傳承意義的「夢想拼圖」，由四名從學員變成助教的陳又瑋、白曜誠、谷毛唯嘉、林心翔與林書豪一同完成拼圖，象徵著林書豪將夢想與籃球技巧傳承下去。

林書豪表示，今年訓練營他不僅希望帶給學員技術上的指導，也希望教導他們一些溝通的方式以及心靈層面的東西，「我們訓練營會有一個Q&A時間，因為有些事情必須要坐下來講，像是亞洲文化非常客氣，但有時候你跟最好的球員一起上場時就不能客氣，有機會說話或是接受訪問時也不能客氣。」

林書豪強調，自信與堅持是他一路能打進NBA的關鍵，「如果我一直都聽我的教練、家人的話或許我就不會在大學打球或是進入NBA，當然家人指的不是我的爸爸、媽媽或兄弟。每次上場我都要有自信，當你有這個夢相時，有機會就要抓住。」

隨著訓練營邁入第九屆，林書豪也強調除了學員外，自己也受益良多，「過去我可能是個好球員，但卻不知道怎麼當一名教練，但這幾年我從這些經驗中學到很多，訓練方法與教學內容也改變很多。」

今年訓練營共有60名國小學員從北中南徵選會中脫穎而出，接下來三天他們將接受林書豪與教練團們的訓練，除了要打好籃球外，也要學習好做人的道理。

國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營今天起一連三天在台北和平籃球館舉行。記者葉信菉／攝...
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國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營今天起一連三天在台北和平籃球館舉行。記者葉信菉／攝影
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