NBA／小球員長大了！ 林書豪誇變高變帥

2019-07-24 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



林書豪（左三）和過去籃球訓練營小球員合影。記者黃義書／攝影 分享 facebook 從2011年首度舉辦「夢想豪小子籃球訓練營」開始，「哈佛小子」林書豪在台主持的籃球訓練營已要邁入第9個年頭，第一屆學員林庭謙已經從國小生到入選中華白隊，還拿到NCAA一級獎學金，從花蓮北上參加訓練營的谷毛唯嘉也已是UBA冠軍隊伍成員，今天記者會聚首讓昔日「教練」林書豪笑開懷。

谷毛唯嘉笑說，雖是8年前的回憶，仍清楚記得父母帶他從花蓮到台北參加訓練營的情景，「第一次看NBA球員，就覺得很開心。」他當時身形還有些圓潤，大合照的身影讓林書豪也找不到，直誇谷毛唯嘉除了變高、長壯，還變帥了。

從南山高中畢業、將成台科大新鮮人的林心翔，不但參加過林書豪籃球訓練營，還曾經從林書豪和客座教練大衛李手中拿到個人獎項，當年合照一出來，林書豪馬上說：「我和大衛李一直在說，他很可愛！」

林庭謙除參加過林書豪籃球訓練營，近幾年林書豪回台，都會一起練球、指導，彼此不陌生，林庭謙被介紹上台時「哈佛小子」還笑說，常看林庭謙的影片，「他一直扣籃。」

金華國中畢業後就赴美的林庭謙回憶，當時參加訓練營才國小，加入籃球隊時間不久，一天練兩次的訓練營只留下「很累」的回憶，不過近幾年從林書豪身上學習到非常多。

「他會講很多東西，不管心態或是球場很細膩的動作，收穫很多。」林庭謙分享，像是過往投籃練習，他的態度都比較輕鬆，球沒進也未必會第一時間就去撿，但林書豪分享，從投籃訓練就該設定，可能有一個對手一直進球，督促自己要繃緊神經，「這點對我影響很大。」