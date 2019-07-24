NBA／轉戰暴龍上場少 林書豪：不想遺憾

2019-07-24 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



林書豪（右一）和籃球訓練營首屆小球員相見歡。記者黃義書／攝影 分享 facebook 上季從老鷹隊轉戰到暴龍隊，「哈佛小子」林書豪雖嚐到NBA總冠軍滋味，但上場時間卻大幅下降，對身價也多少造成影響，但他表示已經考慮過方方面面，才做加盟暴龍的決定，「如果不去挑戰我自己，一定會遺憾。」

林書豪坦言，賽季剛開始還在老鷹隊時，沒想到賽季後的自己已經多了總冠軍資歷，對球員生涯絕對是很特別的回憶，不過多少還是有些不開心，畢竟不是按照自己想像的方式參與總冠軍，但今年經歷也成他另個動力，「希望下次我能以我想要的方式拿冠軍。」

成為首位華裔拿到總冠軍的球員，林書豪締造歷史同時，網路上酸言酸語也不少。對於負面聲音，他高EQ以對，「當一個明星，會有人說好話，也會有壞話，我不會去讀網路的東西。」他幽默說，現在「年紀比較大」，專注力會放在想幫助的人，像是年輕一代的球員或粉絲，不會在意外界閒言閒語。