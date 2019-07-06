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籃球／林書豪訓練營徵選會最終站 鐵粉跨海到高雄參加

2019-07-06 20:56聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

連續第9年舉辦的「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」將於7月26、27日在台北和平館開訓，最後一次的徵選會在高雄三民家商體育館舉行，為了能搶進最後20個接受林書豪指導的機會，吸引爆滿的家長帶著小孩來參加，甚至有超級鐵粉遠從北加州特地飛來高雄參加。

住在北加州的鄭晨保對林書豪身為亞洲人卻能在NBA發光發熱特別崇拜，「林書豪就像我的標竿一樣，希望有朝一日我也能像他一樣透過籃球在這個環境下受到大家的肯定。」

鄭晨保的媽媽是高雄人，又恰巧跨海搜尋到有這項活動，二話不說就幫兒子報名，特地帶孩子回來參加，「看到他這麼喜歡籃球，又很崇拜林書豪，剛好又在高雄舉辦，我們很樂意帶兒子回來參加，希望他能選上，能從林書豪身上學習到的不只是籃球技巧，也學習他待人處事的態度。」

這次高雄徵選會是今年參加訓練營的最後機會，因此許多北、中部的小朋友也不遠千里到高雄來參加，今天200個名額中有近三分之一的參加者是從北部專程南下，來自苗栗南庄的東河國小籃球教練葉致良專程帶四個賽夏族的小球員來。

葉致良說：「我們學校在南庄的山區比較偏遠也比較沒有資源，全校只有38個學生，我很希望學生們能多些機會到不同的地方看看，拓展他們的視野，去年我第一次帶四個學生參加，沒想到有三個入選，其中有一個學生今年即將就讀籃球名校明仁國中了；所以今年也特地到高雄來參加，我很希望他們能像學長一樣，以能加入甲組球隊為目標。」

「2019國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」最終的入選名單將於7月10日公布於活動官方網站，將有60位學員可以免費受邀參加7月26、27日於台北和平籃球館舉行為期兩天一夜的訓練營，接受NBA球星林書豪近距離指導籃球技巧。

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