NBA／可能在中國退休 林書豪證實打CBA意願

2019-05-29 16:42 聯合新聞網 綜合報導



暴龍季賽第三場林書豪待命上場。 路透 分享 facebook

林書豪季中轉戰暴龍，球賽至今難獲上場機會。近日他上中國節目受訪時透露，自己有意願前往CBA打球，可能會在退役前轉戰CBA一年，甚至可能在CBA退休。

根據中國媒體《虎撲體育》報導，林書豪在被問到是否有可能在中國打球，他表示：「會看身體的狀況，我覺得我從NBA退休後，我會考慮轉戰CBA，但還是要看身體狀況，還有我還想不想打球。」

林書豪也補充想前往中國打球的原因，他說：「我在美國，大家看到我通常不會說我是美國人，反倒說『嘿，是中國人』。這也讓我一直在想，我好像沒有真正在中國球迷面前打過球。希望從籃球生涯退休前能有機會，至少打個一年。」

消息一傳開，台灣鄉民開始鼓譟，表示「不來CBL嗎？」，也有人幻想林書豪來台與弟弟組「台版浪花兄弟」。不過就現實面，在中國不論市場、薪資、曝光度都優於台灣，雖台灣近期預計舉辦職業聯賽CBL，但比賽初期難免有動盪，撇除討好中國球迷的可能性，在CBA打球絕對有十足的誘因。

林書豪生涯共效力過8支球隊，本季在老鷹和暴龍合計出賽74場，場均可取得9.6分、2.4籃板、3.1助攻。不過季末上場機會甚少，季後賽雖共出場7次，但場均僅3.7分鐘，場均數據為慘淡的1.3分、0.4籃板及0.6助攻。