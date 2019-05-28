NBA／對決生涯起點球隊 林書豪拚首枚總冠軍戒

2019-05-28 14:54 世界日報 彭廣揚



林書豪有望在生涯添得總冠軍戒。 路透社 分享 facebook

從2019年4月13日開始，淘汰奧蘭多魔術隊，氣走費城76人隊，贏過密爾瓦基公鹿隊，代表多倫多暴龍隊的後衛林書豪都在場，只是上場的時間屈指可數。

5月25日晚間，多倫多暴龍隊在主場迎戰雄鹿隊，雙方經過三次平手，四次相互領先，雄鹿隊在第三節終結前2分鐘18秒時，還曾經以76：61領先15分，但是恐龍隊的大前鋒伊巴卡(Serge Ibaka)以一次射，加上射手雷納德(Kawhi Leonard)隨後以一記跳投和五次罰球得分，將比分差拉近到76：71，終場以100：94高奏凱歌，勇奪東區冠軍，並且如願以償地和志在衛冕的金州勇士隊爭奪年度總冠軍榮銜。

這其實是一個歷史性的時刻。林書豪再回到舊金山東灣地區會見金州勇士隊。這裡是他成長的家鄉，也是他出發環遊職籃世界的起點。

林書豪從哈佛大學本科畢業後，沒有經過選秀過程，也未曾繞道亞洲或者歐洲加入美加職籃，但是幸運地在2010年10月29日，首次在北加州奧克蘭甲骨文球場，代表金州勇士隊迎戰洛杉磯快艇隊，當時他剛剛度過22歲的生日。他在這場職籃處女秀中，只有上場2分鐘32秒，貢獻一次抄截，但是第一次品嘗到團隊職業籃球勝利的滋味。兩天後，林書豪隨隊征戰洛杉磯，再次對抗快艇時，上場時間增加為16分鐘10秒，出手五次投籃有一次得分，還有四次抄截、三次助攻、一次防守籃板球，沒有失誤，但是累積五次犯規。就在2010-11的例行球季，比林書豪年長五個月，同樣身高6呎3吋的柯瑞(Stephen Curry)是當家組織後衛，林書豪排名在後。

2011年4月13日，勇士隊在主場大勝波特蘭拓荒者隊24分，林書豪上場時間有23分鐘51秒，得到12分，出手投籃八 次有五次得分(包括一次三分球)，命中率高達62.5%，還有兩次抄截、五次助攻、五個籃板球。這也是「豪小子」告別勇士隊之作。

2011年12月28日到2012年3月24日，林書豪代表紐約尼克隊時期演出「林來瘋」(Linsanity)，出賽35場，25次在先發陣容，戰績是20勝15敗，有過7次「兩雙」，單場曾經得到38分，最長在場時間為45分36秒。2012年10月31日到2013年4月17日，他代表休士頓火箭隊，從頭到尾參加2012-13例行賽季82場比賽，場場先發，戰績為45勝37敗，有過9次「兩雙」。

隨後，他又先後效力於洛杉磯湖人隊、夏洛特黃蜂隊、布魯克林籃網隊、亞特蘭大老鷹隊和多倫多暴龍隊。

力邀林書豪加入暴龍隊，球隊始終定位在「季後賽的深替補」，也就是爭冠路上慣稱的「第三保險」。他於2月13日換穿暴龍隊球衣出賽後，共出賽23次，只有三次先發，平均上場18.8分鐘，得到7分和2.2次助攻和2.6次籃板球。這些年來，他已經四度參加季後賽，但是在24場比賽之中，他只是以組織後衛身分先發過3次。2012-13球季，他代表的火箭隊在季後賽第一回合，就遭到奧克拉荷馬城雷霆隊淘汰。2013-14季後賽，火箭隊又在第一回合遭到波特蘭拓荒者隊踐踏。2015-16球季，他代表夏洛特黃蜂隊，與邁阿密熱火隊在季後第一回合交鋒，以四勝三敗勝出。

已經30歲的林書豪，在目前參與的七場季後賽，總共上場26分鐘，累積貢獻9分，投籃命率為22.2.%，三分球命中率有50%，罰球四投四中。林書豪歷經波折，此刻追求的「第一」，不再是個人的第一次開葷，而是團隊的首座獎盃。

這就是為什麼未來可追，書豪不催！