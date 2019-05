NBA／為何不用林書豪 暴龍記者嗆答：因為會輸

林書豪(上)慶祝球隊晉級。 美聯社 分享 facebook

東區第二種子在季後賽準決賽決生死第七戰,藉由雷納德(Kawhi Leonard)的絕殺,一舉挺進分區決賽,這一役令全隊興奮,不過,季中加入的林書豪在這個對決76人系列賽,不僅在第七場豪無上場機會,且整個系列賽僅上場兩場領先大比分時垃圾時間,總計也只有8分鐘,投進一記三分球而已。有球迷注意到,雷納德投進絕時,隊友無人與他一起慶祝,更尷尬的是有美媒還說,「看了雷納德進球畫面,才知道林書豪在暴龍隊」,完全沒有存在感。

😂😂😂Jeremy Lin got nobody to celebrate with. pic.twitter.com/ak0k9BuOaM