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NBA／為何不用林書豪 暴龍記者嗆答：因為會輸

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NBA／為何不用林書豪 暴龍記者嗆答：因為會輸

2019-05-14 18:37聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

林書豪(上)慶祝球隊晉級。 美聯社
林書豪(上)慶祝球隊晉級。 美聯社
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東區第二種子在季後賽準決賽決生死第七戰，藉由雷納德（Kawhi Leonard）的絕殺，一舉挺進分區決賽，這一役令全隊興奮，不過，季中加入的林書豪在這個對決76人系列賽，不僅在第七場豪無上場機會，且整個系列賽僅上場兩場領先大比分時垃圾時間，總計也只有8分鐘，投進一記三分球而已。有球迷注意到，雷納德投進絕時，隊友無人與他一起慶祝，更尷尬的是有美媒還說，「看了雷納德進球畫面，才知道林書豪在暴龍隊」，完全沒有存在感。

然而在暴龍挺進東區決賽後，有球迷為林書豪抱不平，向加拿大媒體「多倫多星報」專門報導暴龍隊記者史密斯(Doug Smith)提問說，「為何暴龍不用林書豪？」，這名球迷指出，林書豪是一名具有季後賽經驗且傳球及助攻均優秀的球員，過去幾場投籃也比不少隊友來得好，給他上場又不會有什麼損失，為何教頭諾斯(Nick Nurse)沒有把他列入上場考量。

針對這個問題，史密斯回答給所有林書豪球迷潑了一盆冷水，「在今年以前，林書豪一共在季後賽只出賽17場，且自2016年就未再上場。他從未隨著任何隊伍通過季後賽首輪，他只有兩成三分球命中率以及平均每場3次助攻，所以『林書豪是一名具有季後賽經驗且傳球及助攻均優秀的球員』顯然不是真的。」

史密斯最後補了一句，「如果在比分膠著的比賽讓他上場，那可能是會輸球的。」

這是史密斯在「多倫多星報」個人網站，蒐集球迷問題並回答，集結成寫一篇名為「Movies, fans and a Jeremy Lin question in a full mailbag」文章之中，其實整篇文章針對林書豪，就只有「不用林書豪」這一題，且夾雜在所有問答之中的一個題目，但史密斯還是把林書豪入標題，讓別人注意這篇文章，顯然就是在對林書豪球迷質疑做出回應。

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