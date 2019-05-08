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NBA／無視明星想擊掌 林書豪誠心喊不好意思

2019-05-08 16:43聯合報 記者曾思儒╱即時報導

擷圖自林書豪IG限時動態
擷圖自林書豪IG限時動態
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等了4場比賽，暴龍隊「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）今天東區季後賽第二輪第5戰終於再盼到出賽機會，一上場就有外線貢獻的他加入球隊今天的煙火秀，以125：89痛擊76人隊，取得系列賽「聽牌」優勢，不過林書豪賽後卻急著道歉。

「我誠心為錯過德瑞克（Drake）的擊掌道歉，我太興奮了。」林書豪賽後在Instagram的限時動態上傳一段自己準備換上場的影片，穿著紅色熱身衣的他經過暴龍死忠粉絲、加拿大名歌手德瑞克身旁時，德瑞克伸出手想和「哈佛小子」擊掌，卻被忽視。

林書豪一連用3次「誠心」表達不好意思，文末還的標註也是「對不起德瑞克」，道歉誠意十足。

德瑞克也是暴龍全球形象大使，身影在季後賽多次被捕捉，今天他就坐在球場第一排觀眾席，被攝影機捕捉多次，也包括和林書豪這次有趣的互動。

季中轉戰暴龍的林書豪，相隔3年再參與NBA季後賽，出賽時間卻屈指可數，首輪和魔術隊交手只出賽3場、合計13分鐘，第二輪和76人的對決雖在首戰最後3分鐘上場，但第2戰全場坐板凳，第3戰就背部不適缺陣，第4戰又是全場沒受教練關愛，直到第5戰差距早早拉大，他才在第四節5分07秒替補上陣。

總計林書豪上場5分鐘，2投1中攻下3分另有1助攻和1抄截。

系列賽第6戰將轉戰費城，台灣時間周五（10日）早上8點舉行。

林書豪暴龍76人
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