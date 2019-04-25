林書豪與范弗利特競爭 難度更勝貝佛利

林書豪今年會來到多倫多，關鍵的契機是暴龍的替補控衛范弗利特季末受傷，球隊極需替補備胎，只是在范弗利特傷癒歸隊，並繼續繳出個人的穩定數據之後，林書豪也逐漸失去了表現機會。到了季後賽，林書豪目前只能在確定贏球的垃圾時間上來熱身，至今總共只出賽了三場，共12分鐘拿了6分。

今年的季後賽，林書豪因為自己的狀況實在不佳，難以和范弗利特競爭，所以上場時間嚴重受限。回想過去他在火箭時兩度打進季後賽，做為球隊主力先發控衛，那時他也有無法先發，甚至上不了場的問題。除了因為受傷，最主要的是林書豪必須和那時的防守新秀貝弗利（現快艇）競爭位置。相比之下，沒了自身的成績表現做後盾，今年的林書豪要和范弗利特競爭，難度要比當年的貝佛利更高。

林書豪(右)與范弗利特(左)都是板凳球員且角色重疊，兩人上場時間自然會有排擠關係，難得兩人一起上時多半是垃圾時間。 歐新社資料照片 分享 facebook

林書豪在火箭第一年打季後賽時，球隊是以第八種子對上當時西區第一的雷霆，火箭以六戰輸球，林書豪個人在整個系列賽場均只有4分，和例行賽平均13.4分的表現相去甚遠。林書豪在先發三場，傷停兩場之後，在第六戰首度以板凳回歸。那是他整季例行賽加季後賽連續85場先發之後首度降到板凳位置。當年的一年級生貝佛利，因為他侵略性的防守打出了難以忽視的績效，在季後賽已被總教練麥克海爾調上先發，呈現林書豪、貝佛利及哈登三衛的打法。

到了隔年，林書豪在例行賽時就已經逐漸失去先發位置，2014年的季後賽火箭以西區第四接戰第五種子的拓荒者，那年火箭以哈登及中鋒哈沃德的「哈哈連線」為進攻主軸，但同樣以六戰輸掉系列賽。林書豪在這一年的季後賽全數降板凳，球隊改由貝佛利先發主控，而林書豪的表現要和前一季的季後賽初體驗好得多，場均11.3分和例行賽12.5分相去不遠，數據也比貝佛利（場均8.7分）好一些。

林書豪(中)在火箭時雖然表現不差，但是總教練麥克海爾還是較看重貝佛利(右下)的防守功力，因此在季後賽時選擇貝佛利先發。 歐新社資料照片 分享 facebook

貝佛利打球一直都有強烈特色，他有著明確而驃悍的防守風格和干擾功能，以及打死不退的心理競爭素質。他一上場就是要把對手吃掉，即使可能根本做不到，明明對手就比他更高，更壯，更準，但絕對無法和他比狠，比拚勁，比積極度。在寸土必爭的季後賽，總教練很難不把這樣的球員放上場去對位對手的得分主力，就像今年第一輪貝佛利在快艇把勇士杜蘭特給打毛了一樣。就算是犧牲打，也算是下駟對上駟的對戰策略，更何況現在的貝佛利在防守之餘，個人的進攻也提升到一定的水準。

不過在火箭的前兩年，貝佛利的進攻並不穩定，功能也相對單一。那時林書豪要和貝佛利競爭上場時間，靠的就是自己更穩定的進攻和更全面的組織能力。不過這些特質在今年的林書豪身上都看不到，他在例行賽時就已經陷入三分外線不穩，得分仰賴切入的情況。後來手感拖垮信心，到了球季尾聲已經掉出主力輪替名單。個人狀況的低迷，也讓林書豪在季後賽無法搶得更多對比賽結果有意義的上場機會。

貝佛利(右)是快艇本季能打進季後賽的功臣之一，可惜在季後賽想要用「犧牲打」黏死或扯下杜蘭特(左)的計策失敗了。 歐新社 分享 facebook

再加上暴龍在今年第一輪意外對魔術輸掉第一戰，總教練諾斯以極保守的用兵調度，確保球隊以四連勝過關，更讓林書豪有兩戰坐足板凳。許多人不解為何有時暴龍領先快20分了，諾斯依舊讓先發在場上打到快最後一刻。其主要的原因不只是嚴守勝果，而是一種以戰養戰的策略，總教練想利用季後賽的實戰強度，來提升主力陣容的配合效率及戰術默契，好準備迎接下一輪的賽事。暴龍戰力雖強，但畢竟在例行賽尾聲陷入小低潮，尤其是在小加索的交易之後，讓球隊必須調整一直以來有中鋒瓦藍邱納斯在陣的硬派打法。該如何在季後賽對陣中，讓小加索的經驗值和配合優勢發揮到最大，這是總教練在拿勝過關之餘，會儘量讓這一套陣容有更多時間磨合的主因。

在這五戰當中，范弗利特做為球隊第一替補控衛，無論在得分（7.2分）及助攻（4.4次）都有穩定的水準。雖然得分不如替補大前鋒伊巴卡及得分後衛鮑威爾，但范弗利特在總教練以羅瑞為主心骨的基本調度之下，無論是留他一人在場主控，或是打得分後衛配合羅瑞進攻，范弗利特都有建樹，也是暴龍在後場之所以能戰力無虞的關鍵球員。

身高才183公分的范弗利特，在威奇塔州立大學打滿四年之後，2016年選秀未獲任何球隊青睞，和林書豪一樣是落選球員出身。當年有兩支球隊有意在第二輪選他，但范弗利特不同意球隊提出兩年兩萬美金的發展球隊合約，打算改用夏季聯盟當做自己的戰力展示舞台。結果他的表現讓暴龍決定和他簽約，即使當時暴龍的控衛除了主將羅瑞之外還有兩名備胎，球員名單上更已經有14名簽有保障合約的球員，范弗利特硬是在六搶一的情況下成為最後一個列入開季名單的球員。從這一點可以看得出來，范弗利特對自己球技的信心有多強，即使冒著落選的風險，也不願意將就。而經歷過這樣的搶位競爭，也讓他的心理強度更厚實。

范弗利特(右)在季後賽用實際表現證明他的球技和心理素質確實穩定可靠，林書豪完全被比了下去。 美聯社 分享 facebook

范弗利特身高比林書豪矮，但他身材更精實、速度更快、外線更準、年紀更輕，同時他在組織和個人進攻上的轉換十分機靈自在，這些都是目前林書豪的罩門。很難想像范弗利特才是三年級生，他在攻守能力上的數據之外，還有超成熟的心理素質和漂亮的成長曲線。在NBA取得出賽機會之後，表現數據就一路成長，從第一年的2.9分及不到一次的助攻，今年已經是11分及4.8次助攻。在季後賽的成長也同樣穩定，即使去年缺席四場第一輪對巫師的比賽，在第二輪對騎士時依舊有稱職的替補演出，還在第三戰拉上先發。雖然第一種子的暴龍最後慘遭詹姆斯的騎士橫掃，不過范弗利特的個人經驗值得以從中獲利增加，並在今年的季後賽加碼兌現。

面對范弗利特這樣出色的隊友，林書豪若想要在接下來第二輪對上七六人時獲得更多上場時間，就必須拿出自己的競爭力。而在目前的情勢之下，想要搶進總教練諾斯的用人輪換，難度真的非常高。除了范弗利特之外，暴龍隊上其他還有三個特色及功能突出的後衛在排隊上場：體能爆發力極強的鮑威爾有打爛仗及快速摘分的能力，資深後衛米克斯有射手作用，而年輕高大的麥考也在搶上場時間，後兩人的出賽機會目前還比林書豪少。競爭如此激烈，林書豪也不可能用實戰來調整自己的狀況，所以只能期待他繼續累積能量，能夠在下一輪的某一場比賽突然一次爆發，飆出個人的熱度及手感。唯有這樣，才能贏回一點總教練的信心和表現機會了。