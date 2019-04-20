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NBA／76人傳利空 安比德恐連兩戰缺陣

2019-04-20 09:16聯合報 記者林宋以情╱即時報導

安比德。 路透
安比德。 路透
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76人中鋒安比德（Joel Embiid）在對籃網季後賽首輪第三戰因膝傷缺陣，20日傳出第四戰出賽也成疑，恐怕得連兩戰缺席。

本季受左膝肌腱炎所苦，安比德在明星賽後缺席14戰，不過他在季後賽首輪前兩戰合計出賽25分鐘，都繳「雙十」表現，且得分都超過20分。

安比德在第三戰缺席，賽前暖身30分鐘後被拉下出賽名單，不過76人隊藉著西蒙斯（Ben Simmons）獨轟31分的生涯季後賽新高，以131：115擊敗籃網，系列賽取得2：1優勢。

76人教頭布朗（Brett Brown）表示，已經做好沒有安比德的準備，「對我而言，最好是先做好沒有他心理準備，如果他能出賽會很開心，就當作是驚喜。」

對於安比德的膝傷，布朗曾表示，現在與球團和安比德都有共識，就是盡量爭取時間，藉著贏球爭取更多時間，「對我們而言，他無疑是勝利保證，但就現在的狀況看來，我們只能這麼做。」

頂替安比德的孟洛（Greg Monroe），在前役出賽25分鐘，貢獻9分、13籃板，抄截、火鍋和助攻各1，令主帥布朗點頭，「他在第三戰的各方面都表現出色，尤其在沒有安比德的時候適時頂替，幫助我們拿下季後賽勝利。」

76人籃網
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