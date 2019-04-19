NBA／道歉方式引風波 安比德：非常抱歉

2019-04-19 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



恩比德。 路透 分享 facebook 日前在籃網與76人隊季後賽首輪第二戰，安比德（Joel Embiid）一次籃下轉身單打，直接往防守者艾倫（Jarrett Allen）臉上「肘擊」，賽後安比德在記者會上回應相關問題時，與一同列席受訪的西蒙斯（Ben Simmons）的反應卻引發了風波，今天第三戰賽前安比德對此再次做出回應，「我為此事感到非常抱歉。」

#Sixers Joel Embiid explains pre-game why he was laughing on the podium on Monday after discussing the elbow he gave to Jarrett Allen pic.twitter.com/isaGFVHLOq — Marc Narducci (@sjnard) April 18, 2019

系列賽第二戰的比賽中，安比德的手肘直接往艾倫臉上招呼，裁判當下也判了安比德一級惡意犯規，不過他在賽後記者會回應相關問題時，與一同列席的西蒙斯的反應卻引發風波，當時安比德表示，「我真的不是故意的，我為此向他道歉，我通常不是這麼謙虛，所以他（指西蒙斯）才會笑出來。」在此同時他和西蒙斯都露出笑容。

Joel Embiid cracks up after apologizing for elbowing Jarrett Allen in the face.



(Via @SportsCenter) pic.twitter.com/jU2dMCa3Im — Ballislife.com (@Ballislife) April 16, 2019

今天安比德因左膝痠痛缺席了系列賽第三戰，不過賽前他就肘擊事件再度作出回應，「也許我應該被驅逐出場，那次犯規很糟糕。」不過他堅決地表示，當時自己在賽後記者會上會笑，不是因為那次犯規，而是因為西蒙斯的舉動讓自己笑了出來，「我對此事感到非常抱歉。」