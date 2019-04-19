親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

洗腦社會害兒童？ 印度為何下達「抖音禁令」

葉丙成：不論推甄或指考 對窮孩子都不利

運動筆記跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節2-跑步的基本概念跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節:什麼是養睡?
健行筆記夢幻行程-中央尖接死亡稜線縱走北二段【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂
NBAJames Harden的籃球路- 我將成為巨星賽事精華- 火箭 vs. 爵士 (4月18日)

NBA／道歉方式引風波 安比德：非常抱歉

2019-04-19 09:13聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

恩比德。 路透
恩比德。 路透
分享
日前在籃網與76人隊季後賽首輪第二戰，安比德（Joel Embiid）一次籃下轉身單打，直接往防守者艾倫（Jarrett Allen）臉上「肘擊」，賽後安比德在記者會上回應相關問題時，與一同列席受訪的西蒙斯Ben Simmons）的反應卻引發了風波，今天第三戰賽前安比德對此再次做出回應，「我為此事感到非常抱歉。」

系列賽第二戰的比賽中，安比德的手肘直接往艾倫臉上招呼，裁判當下也判了安比德一級惡意犯規，不過他在賽後記者會回應相關問題時，與一同列席的西蒙斯的反應卻引發風波，當時安比德表示，「我真的不是故意的，我為此向他道歉，我通常不是這麼謙虛，所以他（指西蒙斯）才會笑出來。」在此同時他和西蒙斯都露出笑容。

今天安比德因左膝痠痛缺席了系列賽第三戰，不過賽前他就肘擊事件再度作出回應，「也許我應該被驅逐出場，那次犯規很糟糕。」不過他堅決地表示，當時自己在賽後記者會上會笑，不是因為那次犯規，而是因為西蒙斯的舉動讓自己笑了出來，「我對此事感到非常抱歉。」

西蒙斯76人Ben Simmons
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

季後賽初體驗 林書豪努力自我解放

2019-04-17 11:50

NBA／雷納德37分率暴龍大勝 林書豪首度亮相

2019-04-17 10:33

NBA／暴龍大勝魔術扳平 林書豪垃圾時間攻4分

2019-04-17 10:29

就此結束或觸底反彈？ 林書豪季後賽的一線生機

2019-04-10 10:21

出賽時間屢創新低 林書豪季後賽有得打嗎？

2019-04-06 09:57

壓哨三分球不算 林書豪填格子數據刷存在感

2019-04-04 10:27

不適應無球打法 林書豪很難融入暴龍

2019-04-02 10:00

四戰公牛終於雪恥 林書豪三分球彈無虛發

2019-03-31 10:39

林書豪最新定位 暴龍輪換第10人

2019-03-29 10:25

參與季後賽禍福難料 林書豪要快點證明自己

2019-03-29 07:00

林書豪持續低迷 諾斯深海救援不放棄！

2019-03-27 10:11

羅瑞缺陣卻未重用林書豪 范弗利特救不了暴龍

2019-03-23 10:30

諾斯大膽用人肯給機會 可惜林書豪沒好好把握

2019-03-21 12:55
看更多

熱門文章

日職／王柏融雙安送勝打助隊止敗 打擊率升三成

2019-04-18 20:13

日職／王柏融扛三棒太強 兩場6安居全隊打擊王

2019-04-18 20:30

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

NBA／安比德道歉方式引風波 籃網諸將忿忿不平

2019-04-18 16:30

NBA／布萊恩監製節目 大讚雷納德急停跳投

2019-04-18 14:51

NBA／哈登「抖肩」羞辱爵士 最後是籃框懲罰他

2019-04-18 16:02

NBA／厄文主場全能秀 皮爾斯後第一人

2019-04-18 17:13

NBA／貝佛利防KD 柯爾：希望他出手20或30次

2019-04-18 16:30

NBA／哈登大三元領軍 火箭連兩戰大勝爵士

2019-04-18 12:03

MLB／百轟就是逆轉滿貫 賈納助洋基橫掃紅襪

2019-04-18 11:11

NBA／去年暴扣詹皇 泰托姆再戰季後賽又有佳作

2019-04-18 16:18

NBA／奇兵懷特打出身價 波總：成長幅度像搭火箭

2019-04-18 11:41

NBA／依然無懸念 公鹿三星合攻77分輕取活塞

2019-04-18 10:38

NBA／自己外最佳五射手 艾倫榜單中沒有湯普森

2019-04-19 08:06

中職／葉君璋現身天母球場 緊盯國體大鄭浩均

2019-04-18 16:00

JHBL／1分逆轉勝 溪湖賞金華決賽首敗

2019-04-18 21:08

JHBL／跳高金牌到籃球冠軍教練 周俊雄黑馬故事

2019-04-18 18:08

日職／4數據排全隊第一 王柏融：漸習慣新環境

2019-04-19 08:51

NBA／火箭後勢看漲 總管：我們感覺比上季更優秀

2019-04-18 12:29

中職／選秀評估選20輪以上 葉君璋：要找即戰力

2019-04-18 20:23

MiLB／林子偉扮英雄 敲逆轉二壘安打

2019-04-18 12:01

中職／猿獅鏖戰4小時27分 打出本季最長比賽時間

2019-04-18 23:14

春季聯賽／廖敏雄提醒球員 想想王柏融打球精神

2019-04-18 15:14

中職／猿隊找新洋砲 荷籍柏納帝那抵台報到

2019-04-18 13:36

MLB／兩年10.3億元 全壘打王戴維斯留在運動家

2019-04-19 07:27

MLB／勇士終結者整季報銷 球迷盼金布洛爾回鍋

2019-04-18 18:18

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

JHBL／比賽遇強震 自強國中很淡定

2019-04-18 15:47

日職／王柏融雙安 火腿逃過橫掃

2019-04-19 00:20

MLB／10隊在羅賓森日休兵 普萊斯砲轟大聯盟

2019-04-18 10:39

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-18 10:30

NBA／季後賽口水戰 西蒙斯遭籃網球員嗆「普通」

2019-04-18 18:47

春季聯賽／看到葉總在看台 鄭浩均：最大目標旅外

2019-04-18 19:55

中職／想挑即戰力 味全龍葉總當球探

2019-04-19 00:10

中職／薪資仲裁還在走 下周起召開聽證會

2019-04-18 16:52

NBA／膝傷影響G3休兵 安比德：相信過程

2019-04-19 08:59

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

NBA／哈登大三元 火箭續升空

2019-04-18 23:53

JHBL／15連勝到手 神岡目標全勝封王

2019-04-18 22:32

MLB／卡拉斯科賞12K 水手斷開季連20場開轟紀錄

2019-04-18 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top