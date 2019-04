NBA／道歉方式引風波 安比德：非常抱歉

恩比德。 路透 分享 facebook 日前在籃網與76人隊季後賽首輪第二戰,安比德(Joel Embiid)一次籃下轉身單打,直接往防守者艾倫(Jarrett Allen)臉上「肘擊」,賽後安比德在記者會上回應相關問題時,與一同列席受訪的西蒙斯(Ben Simmons)的反應卻引發了風波,今天第三戰賽前安比德對此再次做出回應,「我為此事感到非常抱歉。」

#Sixers Joel Embiid explains pre-game why he was laughing on the podium on Monday after discussing the elbow he gave to Jarrett Allen pic.twitter.com/isaGFVHLOq