NBA／第三戰暴龍客戰魔術搶勝 林書豪待命上場

2019-04-20 07:30 聯合新聞網 文字直播



暴龍季賽第三場林書豪待命上場。 路透 分享 facebook

【賽前報導】

東區第二種子暴龍於上役發揮戰力，把兩隊系列賽扳成1:1平手，今天轉戰奧蘭多作客魔術主場進行關鍵第三戰，兩隊回到原點，誰先取勝就占優勢，兩軍勢必全力以赴。

林書豪雖隨著暴龍進入季後賽，但表現機會不多，首戰未能上場，次役也是在最後垃圾時間被推出，不過，林書 仍不能氣餒，只要有機會，就全力爭取表現機會，超級板凳還是有一球成為英雄的可能。

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