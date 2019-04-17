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季後賽初體驗 林書豪努力自我解放

2019-04-17 11:50特約記者李亦伸

華裔NBA球星林書豪季末加盟暴龍季後賽初體驗，林書豪在暴龍對魔術系列賽G2上場4分鐘，1投1中加兩罰，攻下4分、1助攻，比賽最後3分30秒上來體驗暴龍季後賽之旅，這是開始。

季後賽魔術對暴龍第2戰在開賽前演奏加拿大國歌，林書豪終於有機會在季後賽上場，1投...
季後賽魔術對暴龍第2戰在開賽前演奏加拿大國歌，林書豪終於有機會在季後賽上場，1投2罰3分鐘得4分！ 美聯社
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暴龍G1主場輸球，G2大爆發，暴龍第一球星前鋒雷納德37分，至於G1表現離奇失常、全場7投0中沒有得分的主控羅瑞，G2攻下22分+7助攻，回神打出明星身手。暴龍上半場就以51：39控制比賽，終場111：82大勝魔術，系列賽扳成1：1平手。G3、G4將拉到魔術主場舉行。

這個系列賽暴龍雖然失去主場優勢，但暴龍實力和鋒線強度，陣容深度依舊被看好，魔術想要在系列賽打出更多驚奇，難度很高，台灣球迷還是最關注林書豪的現在和未來。

暴龍前鋒雷納德(右)輕鬆在籃下取分，魔術中鋒佛西維奇(左)只能跟在後面看表演。雷...
暴龍前鋒雷納德(右)輕鬆在籃下取分，魔術中鋒佛西維奇(左)只能跟在後面看表演。雷納德今天攻下兩隊最高的37分，+/-也出現驚人的+37。 美聯社
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林書豪現在仍是暴龍第10人，但卻在暴龍季後賽主要九人輪換陣容之外，很難得到穩定上場時間和空間，即使暴龍前鋒阿努諾比季後賽傷停，暴龍第9人卻換成是三分射手米克斯，林書豪做為球隊第10人，他的工作和角色定位就是「奇兵」。

季後賽「奇兵」工作和任務是：替補上來改變比賽節奏，教練手裡的「奇兵牌」往往是可用可不用，除非比賽遇上不可抗力意外，像主力犯規太多、受傷，或者戰局極度失控，否則教練不會輕易把球隊第10人「奇兵牌」打出來。

通常教練出奇兵，很大成分都是比賽失控，主力、主要輪換、核心球員、角色球員都改變不了比賽，才會迫不得已打出奇兵，試圖拐氣或改變比賽，扭轉場上情勢和氣氛。

暴龍前鋒席亞康(右)快攻上籃，魔術防守球員全都望塵莫及。 美聯社
暴龍前鋒席亞康(右)快攻上籃，魔術防守球員全都望塵莫及。 美聯社
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從林書豪加入暴龍23場例行賽看來，林書豪是合格NBA球員，但論季後賽檔次，林書豪還有提升空間，他必須要打出更穩定的表現，包括防守、外線和一對一攻防，否則在暴龍這種爭冠級別球隊，他想要爭取進入九人主要輪換陣容，非常困難。

打季後賽就是要把你的球技、體能、意志力和潛能再拉高一些，只有這種等級球員才能得到教練信賴，才能進入球隊主要輪換，也才能幫助球隊打出最好狀況。

林書豪在暴龍目前只能等待機會，在暴龍遇上困境、戰局吃緊、沒有牌可以打時，才有機會以奇兵登場，試圖改變比賽節奏，打出自己狀況，幫助球隊，否則就是只能打打「垃圾時間」。

魔術後衛佛尼爾(左二)初入禁區後，馬上遭到暴龍防守球員的三重包夾。 美聯社
魔術後衛佛尼爾(左二)初入禁區後，馬上遭到暴龍防守球員的三重包夾。 美聯社
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林書豪暴龍季後賽初體驗，雖然時間很短，但至少是個開始，耐心等待機會，儘管機會不大，季後賽各種狀況和意外都可能發生，西區第一種子勇士領先31分還被第八種子快艇翻盤，這就是契機。

林書豪球迷不必絕望，耐心等待，NBA季後賽的狀況是千變萬化，難以預測，林書豪逢凶化吉，柳暗花明的NBA生涯，還是值得大家期待。

林書豪暴龍魔術

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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