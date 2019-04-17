NBA／暴龍對魔術第2戰力圖扳回 盼林書豪能上場

2019-04-17 07:50 聯合新聞網 文字直播



林書豪在暴龍季後賽首戰未能上場，今天第二場期待能有上場機會。 路透資料照 分享 facebook

【賽前報導】

東區第二種子的暴龍，季後賽首輪戰魔術首戰意外落敗，使得他們落入險境，今天主場第二戰若再不能取勝，就將會帶著0勝2敗不利情勢，前往魔術主場，這是球隊最不願見到的事，因此今天暴龍無論如何都要拿下這場勝利才行。

林書豪雖3年來首度參與季後賽，但上役板凳坐滿，因此仍未留下出賽紀錄，期盼林書豪今天能有被教練安排上場機會。

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