NBA／暴龍板凳群聯手獵狼 奪隊史次佳58勝封關

2019-04-10 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暴龍下半場讓板凳球員接管比賽，其中林書豪在第三節最後14秒就完成一次「三分打」將雙方差距維持在20分以上，他全場則是8分5助攻表現。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍今天在明尼蘇達灰狼主場進行例行賽封關戰，雖然首節一度落後，但暴龍於第二節打出一波43：19的猛攻逆轉戰局，終場就以120：100輕取灰狼，以隊史單季第二高的58勝結束例行賽。

在確定以東區第二名晉級季後賽的情況下，暴龍今天讓主控羅瑞（Kyle Lowry）在例行賽封關戰中輪休，同場輪休的還包括了灰狼明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。

雖然在首節打完後暴龍一度2分落後，不過第二節暴龍布徹（Chris Boucher）率先發難，他開節後一度連拿7分，加上林書豪與米克斯（Jodie Meeks）等板凳球員聯手發揮，幫助暴龍逆轉戰局，隨後先發球員雷納德（Kawhi Leonard）與范弗利特（Fred VanVleet）也輪番開砲，助暴龍單節拉出43：19的攻勢，取得22分領先。

在比分大幅領先的情況下，暴龍下半場也讓板凳球員接管比賽，其中林書豪在第三節最後14秒就完成一次「三分打」將雙方差距維持在20分以上，也讓灰狼提早棄械投降，終場暴龍就以20分差距擊敗灰狼，繼去年拿下隊史最高得59勝後，今年再度奪下58勝佳績。

暴龍今天以雷納德20分表現最佳，替補上陣的布徹則是以15分13籃板完成個人生涯首度的「雙十」，林書豪則是替補出賽20分鐘繳出8分5助攻，暴龍在今天例行賽結束後，還將靜待季後賽首輪對手出爐。