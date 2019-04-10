就此結束或觸底反彈？ 林書豪季後賽的一線生機

暴龍在季後賽開打前的最後一場練兵，總教練讓主力控球羅瑞輪休，也讓林書豪獲得時間上場調整，他全場出賽19分鐘，拿下8分5助攻。面對沒有主力中鋒唐斯的灰狼，沒讓伊巴卡上陣的暴龍更是輕鬆打，最多曾拉到32分的領先，終場就以20分勝出。

林書豪在本季例行賽的最後一場比賽雖然手感還是很差，但還是拚勁十足，不放過任何一個可以搶到的籃板球。 美聯社 分享 facebook

林書豪本季例行賽至此結束，總結這一季的季賽表現，無論得分、助攻、籃板、外線命中率全都是菜鳥球季之後最低。在老鷹出賽51場， 1場先發，平均出賽19.7分鐘，場均10.7分，3.5助攻，2.3籃板，對照轉隊暴龍之後的數據：出賽23場，3場先發，平均出賽18.8分鐘，場均7分，2助攻，2.5籃板，數字看似相近，其實比賽內容的相對落差不小。林書豪在暴龍嚴格說來只打了一場好球，就是初來乍到的第一戰。他在那場對上巫師的比賽中，打了25分鐘，得了8分5助攻5籃板，但場上效率值是+10，之後的比賽再也沒有達到這樣的效率，超過一半的場次都是負值。

林書豪在暴龍的比賽，有14場三分掛零，只有6場比賽有雙位數得分，輪替位置往下掉，打到倒數第二場對熱火時已經全場被冰在板凳上。今天這場比賽，林書豪外線的手感還是一樣冰冷，三分球四投盡墨，就連擅長的肘區轉身跳投也失手，除了一兩個夠水準的切傳之外，林書豪並沒有在戰況還處於拉鋸時發揮他組織攻勢的功能。林書豪一路在暴龍愈打愈限縮，原因有很多，其中一個是他先前的傷勢所造成的後遺症。

有人認為林書豪這一季復出之後，為了避免再度受傷，在心態及打法上開始偏向保守。這一點可能連他自己也不自覺，心理成了他生理的保護機制。前半季在老鷹，他的切入次數及成功率和生涯前期相比已經下滑。而到了暴龍，他的切入影響力更是不如以往。而當他三分命中率嚴重滑落到不正常的地步，甚至連中距離的把握性也消失之後，讓他在暴龍陣中顯得可有可無。

灰狼菜鳥控衛特雷爾(左)也曾是在選秀會中落榜的失意人，林書豪(右)看見小老弟在場上打拚，恐怕也會一時悲從中來。 美聯社 分享 facebook

對替補球員來說，如果沒辦法打出特色，或是一輪換上場就立即繳出績效，也就等於沒有明顯的功能性，總教練諾斯不知道什麼場合和戰況最適合打他這場牌，在原先的一二三線主控都健康回歸之後，林書豪就這麼被擠出去了。

這一季，究竟林書豪是就此結束，還是能夠期待他在季後賽觸底反彈呢？

從他個人的現況來看，林書豪的季後賽前景確實不太樂觀。不過，若從對戰組合來看，他也許有一絲機會。暴龍第一輪的對手，因為東區老八四搶一的大亂戰而有些牽動及懸念，在今明兩天賽程結束後，共有五套可能的勝負劇本決定誰是第七種子，只是結果不出籃網、魔術及活塞三隊。從季賽交手成績來看，暴龍在對上後段班球隊反而時常打擺子，尤其對上活塞這個由前主帥凱西接手的雙鋼刀球隊，簡直快要一籌莫展，屢屢被老教頭洗臉。對戰活塞是0勝3敗，而對上魔術則是2勝2敗，只有對上籃網是佔優的3勝1敗。有意思的是，暴龍若是進了下一輪，到時潛在的最大對手是七六人，本季對戰成績也是3勝1敗。換句話說，以季賽成績來看，如果遇上活塞或是魔術，暴龍的第一輪賽事相對比第二輪將來得艱困許多。若是能過頭關，接下來會比較好打。

而林書豪在對上暴龍第一輪的可能對手中，他對上活塞的表現較好，對上魔術及籃網的數據則是較糟。而把羅瑞和范弗利特兩名主力後衛納入考量之後，可以發現他們兩人對上活塞的平均表現都遠不如其他對戰組合。萬一暴龍第一輪的對手真的變成活塞，林書豪能不能夠在這樣的缺口下闖出自己的空間，協助球隊渡過第一輪的難關，會是他能否從例行賽的低谷中反彈的一個關鍵。

灰狼前鋒威金斯(右)外線出手，暴龍後衛格林(左)想要蓋個火鍋已是來不及了。 美聯社 分享 facebook

不過，話說回來，在勝負必爭的季後賽，愈是難打的比賽，總教練的用兵很可能更趨保守，林書豪可能根本沒有機會上場，而上場之後的容錯空間也更小，一旦苗頭不對就會被換下。林書豪的近況實在太差，進入四月更是掙扎，期待他的調整曲線走向能在短時間之內逆勢往上，確實有點不切實際。林書豪前幾場比賽在打機遇戰的時候，就顯得有點游移不定，難以融入戰況丕變的快速轉換。今天比賽也是打到最後才出現該有的切入和侵略性，感覺十分慢熱。

林書豪的狀況及三分手感到了例行賽末急凍，令許多球迷無法理解，有人從他的生涯出賽模型提出解釋。過去他打滿全季只有1年，生涯9年共有4季出賽不到70場。而他目前進入季後賽的次數只有3次，最多只有一輪。也就是說他這9年來的實戰狀況多半只到四月就結束。今年是他大傷復出的第一年，而他的膝傷曾被評估說可能會是他的生涯終結者，他光是能健康打完一季就已經極度不易。總和來說，一直以來他的例行賽季就相對較短，加上大傷初癒的身體還沒有完全建立起足夠支持他打更長賽季的強度，更何況他已經三十歲了，這幾個因素加總起來，確實讓他在今年例行賽尾聲呈現強弩之末的窘況。

暴龍後衛范弗利特(右)與灰狼後衛瓊斯(左)誰的鬍子好看？恐怕要請美鬍王哈登來當裁判。 美聯社 分享 facebook

不過，從林書豪今天的表現來看，一旦主力有傷，他就勢必得上場。主控羅瑞目前的身體情況並非完全無虞，表現數據在本季後段有下修的趨勢。今年也是他在多倫多7年以來第一度沒有熟悉的德羅展在側配合打球，這對他來說身心的負擔更大。招牌球星雷納德的到來，確實要比德羅展更能分擔羅瑞得分及防守的壓力，但雷納德畢竟是小前鋒，來到暴龍之後持球單打的比例也大增。羅瑞在調整個人攻擊習慣之後，也無可避免地提高了他的受傷風險。這也是暴龍當初之所以需要補強後衛陣容的原因，才把林書豪納入名單當中。

季後賽的捉對廝殺，球迷們會期待看到意外的驚喜，即使林書豪目前的前景堪憂，但季後賽就是個創造驚奇的舞台。林書豪過去在季後賽出賽17場，表現出來的數據聲量要比他在當季的例行賽數據來得低許多。在眾方不看好的情況下，今年他會不會創造出屬於自己的驚奇逆轉，接下來開打的季後賽馬上就會有答案。