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NBA／暴龍例行賽最終戰 林書豪拚重回輪替

2019-04-10 07:50聯合新聞網 文字直播

林書豪。 路透
林書豪。 路透
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【賽前報導】

暴龍例行賽最後一場比賽，對手是無緣季後賽的灰狼，這場對排名均無任何影響，實際上已是消化比賽，暴龍可藉此練兵並為季後賽做準備，期盼前一場坐滿板凳的林書豪能重新回到輪替；而灰狼打出失望一季，唯一力拼理由，就是將本季最後一勝獻給主場球迷。

林書豪前役對熱火完全沒上場，但並無傳出身體不適消息，應純粹是教練團安排。而今天這場意義不大的賽事，暴龍有可能讓主力輪休，就看林書豪能否重獲機會、甚至先發上陣，再積極表現讓教練更感於在季後賽用他。

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