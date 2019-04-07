NBA／最終戰不像小飛俠 韋德：不會轟60分

2019-04-07 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



熱火韋德。 路透 分享 facebook 熱火隊目前仍在為季後賽門票努力，最近5戰「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）平均出賽時間幾乎到30分鐘、貢獻17分，本季結束將高掛球鞋的他笑說，自己的職業最終戰不會有像「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）寫下的60分經典戰役，但會盡力為熱火燃燒到最後一刻。

「我會照韋德的方式去付出，你們應該知道我的意思吧？」韋德強調，球隊還有季後賽機會，他要做的就是為球隊打下勝利；他還預告說，最終戰會控制情緒，相信球迷應該不會看到自己在球場落下男兒淚。

退休倒數的「閃電俠」也透露，已在為不同生活方式準備，他會尋求專業諮商，甚至建議老婆也加入。

韋德提到，自己最初對於諮商抱持懷疑態度，但想法已經改變，「認真說，我會接受治療的，這會是很大的改變，我也告訴我老婆『我需要接受治療，我們都需要』。」他坦言，過去對於給他生活建議的意見是抱持不以為然的態度，「但我需要有人來說這一些，因為這會是很大改變，我還有很長遠的人生，有很多很棒的事等我完成。」

他表示，其實對退休後的生活還沒太多想法，「但我知道，我什麼都想試試，尤其是一開始，我想看看什麼是自己擅長的。」

熱火例行賽還有3場，對手依序是暴龍隊、76人隊和籃網隊，籃網正是熱火「季後賽卡位戰」的競爭隊伍之一，籃網今天打下第40勝後暫居東區第6，領先第9的熱火1.5場勝差。