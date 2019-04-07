NBA／希臘怪物缺席 公鹿搶60勝籃網擋路

2019-04-07 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



東區龍頭公鹿隊已拿到季後賽對戰所有主場優勢，今天例行賽倒數第3戰，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）養傷一場，球隊則以128：133不敵籃網隊，想拿第60勝還要再等等。

已率隊打下59勝的公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）表示，安戴托昆波前一戰碰76人隊時，左小腿被踢到，「他昨天感覺有點不適，今天也還有些感覺，我不會說這是休兵。」

安戴托昆波曾表態「看不起」比賽輪休，但布丹霍澤緩頰說，陣中當家球星已經明白，為備戰季後賽，有時休息或是出賽時間減少是有其必要性，且「希臘怪物」本季帶領球隊的表現已經有目共睹，「我回想起前幾場比賽，每次我要他休息，他都會很生氣，不過看看我們現在的位置，這就對了。」

這是「希臘怪物」本季第9度缺賽，他賽前一如往常和隊友說笑和冰敷腳踝，賽前熱身也沒缺席，腳傷看似無礙；公鹿另名主將米道頓（Khris Middleton）也傳出腹股溝痠痛狀況，不過今天仍先發出賽30分鐘貢獻24分。

除了安戴托昆波作壁上觀，米羅蒂奇（Nikola Mirotic）、波格登（Malcolm Brogdon）、史奈爾（Tony Snell）都因傷持續缺陣，本季已經第2度鼻子受創的伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）倒是有出賽，替補25分鐘攻下12分、7籃板，但籃網全隊8人得分達兩位數，第三節更轟進42分，搶下季後賽卡位戰的關鍵勝利。