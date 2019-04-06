出賽時間屢創新低 林書豪季後賽有得打嗎？

林書豪(左)在暴龍成了邊緣人。 路透 分享 facebook 暴龍今天前往夏洛特進行例行賽倒數第三戰，身為東道主的黃蜂目前排在東區第十，賽前距離第八名的魔術還有2.5場勝差，但還沒有放棄本賽季。黃蜂靠著板凳三人組蘭姆(Jeremy Lamb)22分、卡明斯基(Frank Kaminsky)22分13籃板、蒙克(Malik Monk)10分優異的演出，以及一哥華克(Kemba Walker)29分8助攻的帶領，在主場113比111拿下重要一勝，持續想衝擊季後賽，奮戰剩餘三場賽事。

這場球在開賽暴龍先發迅速地在4分鐘內賞給主場的黃蜂一波14:3下馬威，迫使黃蜂早早喊出暫停調整。黃蜂替補的蘭姆(Jeremy Lamb)、卡明斯基(Frank Kaminsky)進場後表現出色，幫助球隊花三分多鐘就將比分追到3分差，主場的球迷、黃蜂的球員彷彿此時才進入狀況。

黃蜂後衛華克(左)在暴龍隊的嚴防之下表現依舊犀利，今天繳出29分6籃板8助攻的成績單。 美聯社 分享 facebook

黃蜂開局漏掉幾波暴龍的空手切入，針對高低位配合的換防交代也有待溝通，雷納德(Kawhi Leonard)、小加索(Marc Gasol)頻頻往籃底攻擊，首節分別攻下8、6分。蘭姆、卡明斯基第一節合計攻下15分，相當重要，足以抵掉先發五人合得18分的狀況。 期間剩餘一分多鐘甚至曾反超比分，第一節打完則是以33比34落後給暴龍。

林書豪在第一節剩餘兩分多鐘登場，同樣是上來短暫熱機調整，並沒有留下任何數據進帳，第二節也沒有先發，不過倒是今天很快的次節中段再度遞補上場。原以為林書豪沒有等到第三節才再獲青睞，或許今天有機會得到較多的發揮時間，但果卻是比前場球出賽時間更少，整場球得分掛蛋僅留下1籃板1犯規，比上場球的填格子數據更沒存在感。

他的上場時間在最近五場球，每場都在遞減，已從登場26、24、17、11分鐘降到本日的10分鐘，不禁令人擔心，到了例行賽尾聲還沒辦法藉此增加上場時間的林書豪，在面對這樣的輪替到了季後賽，還能獲得多少來自教練團的信任。

暴龍前鋒雷納德(右)面對黃蜂新秀布里吉斯(左)的防守並不敢大意，伺機把球傳給隊友。他今天攻下全隊最高的29分，並且送出4次助攻。 美聯社 分享 facebook

回歸球賽內容，暴龍上半場似乎無法有效阻止黃蜂板凳強勢的追擊，第二節連射手蒙克(Malik Monk)都加入戰局，單節斬獲8分，雙方呈現一兩球之差的拉鋸、互換領先。

暴龍在第二節尾聲靠著雙後衛羅瑞(Kyle Lowry)、范弗利特(Fred VanVleet)連續的三分球帶領暴龍再次拉開比分，上半場打完以65比57領先。林書豪則是前兩節打了八分鐘，1投0中，沒有得分進帳，拉下一防守籃板，一次個人犯規。

暴龍得注意傳球上面的失誤，被黃蜂製造多次快速攻防轉換得分。上半場暴龍比黃蜂多發生2次失誤，被黃蜂抄截了5次。而暴龍能夠拉鋸、領先的關鍵在於投籃效率之高，以及製造犯規次數。

黃蜂後衛蒙克(中)大膽切入籃下，暴龍後衛范弗利特(右)和前鋒伊巴卡(左)馬上聯手封住他的出手機會。 美聯社 分享 facebook

暴龍半場15罰12中，光是這個環節就比黃蜂多拿了八分，而暴龍團隊兩分球、三分球命中率皆在五成以上，分別高達57.5%、53.8%，並一共砍進7記三分球。雖然黃蜂同樣也有7記三分球回應，但是命中率僅36.8%。黃蜂的替補陣容前兩節表現活躍，一共攻下27分，幾乎佔了全隊一半，先發五人只有華克18分挹注，其餘四人加起來才得12分。

然而從防守端來看，黃蜂在替補控球位置上守不住范弗利特、羅瑞的交互刁鑽帶來的麻煩，兩人半場合計攻下19分10助攻。 而面對雷納德這點，黃蜂勢必也得祭出協防、包夾來減低他的破壞性才行，由雷納德這點擴散到整隊的攻擊是全面性的。

易籃再戰，黃蜂華克帶頭猛衝，不僅連得6分外，還製造羅瑞進攻犯規，帶領球隊三分多鐘就追平8分落後，團隊氣勢高漲，也似乎搞毛暴龍的沉著，讓席亞康(Pascal Siakam)賠上技術犯規。

黃蜂讓卡明斯基在高位策應、持球突破進攻是個聰明的選擇，只要小賈索不遠離油漆區上來防守，那麼今日狀態相當不錯的卡明斯基就有攻擊空間。當小賈索一上來撲防，暴龍的鋒線勢必往內線緊縮，幫助鞏固禁區，黃蜂兩側底角就產生空檔，布里吉斯(Miles Bridges)、貝肯(Dwayne Bacon)等人皆有數次的出手機會。黃蜂三節結束取得90比86領先。林書豪第三節剩餘兩分鐘回到場上，合計打了10分鐘，像龍套般仍無表現，兩投落空。

暴龍後衛格林(右)一個重心不穩，差點在黃蜂中鋒畢永柏(中)身上「坐飛機」。 美聯社 分享 facebook

第四節開局兩隊呈現膠著拉鋸，黃蜂一度在開局兩分鐘就將比分拉大至九分差，但是伊巴卡(Serge Ibaka)馬上跳出來有所回應，連續攻擊黃蜂禁區得手。

諾斯(Nick Nurse)的調度稍嫌保守，不影響排名下，暴龍例行賽最後三場球其實大可以讓主力休息調整。面對黃蜂尚未對季後賽絕望的鬥志，對本場球賽渴望勝利的企圖心，諾斯謹慎的作風本場仍讓主控羅瑞登場36分鐘，第二替補范弗利特打了31分鐘，再再壓縮了林書豪的時間與出賽發揮的自由度。

暴龍總教練諾斯對林書豪的耐心似乎即將用盡，給他的上場時間逐漸減少。 美聯社 分享 facebook

最後三分鐘，暴龍仍讓先發除了格林(Danny Green)都回到場上，決勝時刻的高張力對戰，暴龍一點也沒有因為是消化例行賽賽程而有所鬆懈。而主場的黃蜂也是相當爭氣，整場球展現高度韌性，最後更是頂住讀秒階段一分鐘內，兩隊四次互換領先的巨大壓力。

雖然暴龍席亞康、雷納德兩大側翼再度跳出來建功，但黃蜂硬是靠著華克永不放棄的侵略性攻擊、且關鍵一擊吸引所有防守注意後，相當冷靜地外傳蘭姆在左側45度角三分命中，兩人連線成功在最後3.3秒取得反超前，成為本場賽事的致勝一擊。 暴龍暫停過後，雷納德底線跳投未果也隨之宣告主場的黃蜂就以113比111，螫傷來訪的暴龍，拿下二連勝，還沒放棄追逐季後賽的希望。

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