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NBA／拓荒者獵灰熊 為報銷諾基奇賺進3857萬獎金

2019-04-04 14:13聯合報 記者劉肇育╱即時報導

拓荒者在里拉德(前)領軍下擊敗灰熊。路透
拓荒者在里拉德(前)領軍下擊敗灰熊。路透
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波特蘭拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）在日前出戰布魯克林籃網的比賽中發生嚴重左小腿骨折意外，不僅賽季提前報銷，也不少人擔心可能影響到他往後籃球生涯，不過在今天拓荒者以116：89擊敗曼菲斯灰熊後，拿下本季第50勝，也讓諾基奇合約中的獎勵條款啟動，獲得125萬美元（約台幣3857萬）的獎金。

諾基奇在去年夏天與拓荒者簽下一張4年總價4800萬美元的續約，展現球團對於這名24歲波士尼亞全能中鋒的高度期待，而合約中還包括了本季個人出賽70場以上，以及球隊拿下至少50勝，就能獲得125萬美元獎金的獎勵條款。

而諾基奇也沒有辜負拓荒者球團對他的期待，本季出賽72場繳出一張平均15.6分10.4籃板3.2助攻，三項都是生涯新高的亮眼數據，只可惜在與籃網之戰發生左小腿嚴重骨折意外後，球季提前報銷。

不過拓荒者在諾基奇缺席的後5場比賽共拿下4勝，包括今天靠著全隊5人得分上雙的多點開花火力輕取灰熊，進帳本季第50勝後，不僅將與西區第5名的爵士間的勝差拉開到2場，諾基奇的獎勵條款也因此啟動，讓他在養傷期間仍獲得125萬美元的獎金，但拓荒者也因為多支付了這筆獎勵金給諾基奇，本季所付出的豪華稅也增加了219萬美元。

拓荒者籃網灰熊
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