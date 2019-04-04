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NBA／擺脫籃網包袱 林書豪：要扮演好替補角色

2019-04-04 13:36中央社 紐約3日專電

林書豪。
林書豪。
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美國職籃NBA台裔球星林書豪加盟多倫多暴龍隊後，持球與出手機會減少。面對即將到來的季後賽，他期盼隨時做好上場準備，為替補陣容帶來能量，盡全力完成教練團交付的任務。

林書豪今晚隨暴龍作客布魯克林，本季第3度面對老東家籃網隊。替補上陣的他上場11分鐘，全場唯一一次出手命中，得2分，籃板、助攻、失誤各一，暴龍最終以115比105贏球。

林書豪上場期間，暴龍主要由替補後衛范佛利特（Fred VanVleet）組織進攻，控球後衛出身的林書豪持球機會不多，多次切入也都選擇分球，沒有硬上，打法略顯保守，最後只靠第4節一記中距離跳投得分。

賽後被問及打法，林書豪說，有進攻機會時他會保持侵略性，但此役隊友全力跑快攻，陣中長人馬克．賈索（Marc Gasol）、伊巴卡（Serge Ibaka）和西雅坎（Pascal Siakam）有很多出手空檔，因此他認為自己不適合霸王硬上弓，而是要想辦法組織，跟著球隊戰術走。

林書豪季中與亞特蘭大老鷹隊談妥買斷合約，隨後與暴龍簽約，加盟東區戰力數一數二的強隊。暴龍擊敗籃網後5連勝到手，戰績56勝23敗，穩居東區第2，與暫居東區冠軍的密爾瓦基公鹿隊勝差縮小到2.5場。

被問到暴龍是否是效力過最強也最適合自己的球隊，林書豪坦言，在其他球隊有扮演過更重要的角色，如今轉戰暴龍，無論教練團交付任何任務，他都會盡力做好，隨時準備登場，為替補陣容帶來能量，執行好教練下達的戰術。

他說：「我簽約時就清楚來這邊的目的，無論如何，我都想為球隊帶來助力。我覺得很受（多倫多與暴龍隊上下）歡迎，但很難跟我打過的其他球隊比較。傷病纏身兩年後，我有時還在試著搞清楚自己的身體，反正有很多因素會影響就是了。」

林書豪過去兩季效力籃網，因傷僅出賽37場，去年夏季被交易到老鷹隊。林書豪離隊後，籃網在後衛羅素（D'Angelo Russell）領軍下，本季戰績明顯進步，今晚賽後和奧蘭多魔術隊並列東區第7。即將登場的季後賽首輪，林書豪有機會再次和老東家遭遇。

林書豪說，籃網全隊才華洋溢，使用很多擋切戰術，很容易讓對手陷入麻煩，所以交手時必須加倍用心防守，擾亂籃網的進攻節奏。

他表示，籃網本季確實進步很多，去年他還在隊上時，籃網傷兵累累，如今陣容完整，球員大多保持健康，也更適應總教練艾特金森（Kenny Atkinson）的戰術體系和各自扮演的角色，比起過去穩定許多。

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