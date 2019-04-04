NBA／暴龍三星攻77分 客場破籃網拚龍頭仍有望

2019-04-04 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雷納德(中)。 路透 分享 facebook 本季最後一次交手，近況不錯的暴龍隊克服開賽遭對手打出7：2的劣勢，靠著雷納德（Kawhi Leonard）、席亞康（Pascal Siakam）、伊巴卡（Serge Ibaka）3人合力攻下77分帶領下，以115：105擊退籃網隊，收下5連勝，持續站穩東區第2名位置，還是有續拚東區龍頭機會。

開賽暴龍由雷納德上籃擺進2分拉起攻勢，卻遭籃網連拿7分陷入落後，不過暴龍很快穩住陣腳，靠著雷納德、席亞康、小加索（Marc Gasol）相繼挺身而出，成功逆轉戰局，首節打完就取得12分領先。

之後暴龍始終維持著領先優勢，雙方始終維持著雙位數上下分差，半場打完籃網將落後分差縮小至7分，不過三節打完暴龍又將領先擴大到雙位數。決勝節落後的籃網試圖反攻，從勒佛特（Caris LeVert）的三分球起，加上羅素（DAngelo Russell）也連續轟進3顆三分球，在終場前2分鐘又將分差縮小到5分差，不過暴龍不願讓到手飛走，靠著伊巴卡第一時間補進2分，幫助球隊穩住陣腳，最終也以10分差收下勝利。

全場21投11中，其中包含3顆三分球的席亞康，攻下全場最佳的28分、10籃板、5助攻，雷納德26分、9籃板、3助攻次之，而今天從板凳出發的伊巴卡也貢獻23分、12籃板的「雙十」成績，賽後他表示，自己就是打的專注，努力為球隊做出貢獻，而「哈佛小子」林書豪此役沒有太多上場空間，僅上場11分鐘留下1出手得到2分、1籃板、1助攻的成績。

而在為最後3張東區季後賽門票努力的籃網，自從去年12月8日在延長賽以1分險勝暴龍後，接下來3次交手都吞下敗仗，此役雖有5人得分突破雙位數，但只以羅素投進5顆三分球，得到27分、7籃板、6助攻表現較為亮眼。