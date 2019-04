壓哨三分球不算 林書豪填格子數據刷存在感

高居東區第二無懸念的暴龍進入消化賽程的調整期,近期拿下四連勝,今天客場挑戰正努力捍衛一不小心就會錯失的季後賽門票的籃網。主場的籃網目前排在東區第七種子,東區六到九名,活塞、籃網、熱火、魔術彼此只有1.5場勝差。打完今日例行賽各隊只剩三、四場球賽,而最有趣的是今天六到八名全都輸球,而第九的魔術贏球,這讓四對的捉對廝殺更加緊張刺激,最終誰能搭上季後賽列車,最終排名很可能要例行賽最後一天才揭曉。

若籃網最終以東區第七晉級的話,那首輪就得再對上暴龍,今日球賽除了是籃網力拚季後賽外,也有試水溫、前哨戰意味。暴龍本場靠著兩大主力雷納德(Kawhi Leonard)、席亞康(Pascal Siakam),分別攻下26、28分,以及板凳伊巴卡(Serge Ibaka)殺出貢獻23分12籃板,共計四人得分上雙,最終暴龍是以115比105撕破籃網。

暴龍前鋒雷納德切入禁區灌籃如入無人之地,他今天雖然三分球4投皆沒進,但還是攻下26分。 美聯社 分享 facebook

暴龍從第一節起領先雙位數得分至終場,就沒有讓籃網再將比分追到一球差距,決勝期的處理球細節還是比對手有經驗、更為細膩。籃網則是集中在羅素(D'Angelo Russell)的27分7籃板6助攻,以及丁威迪(Spencer Dinwiddie)的14分5助攻,籃網雖然是五人得分破雙位數,但是板凳發揮不如暴龍大軍。

而重回籃網布魯克林主場的林書豪(Jeremy Lin)則沒有太多表現空間,創下本季對戰籃網三場的新低,前兩次在12月、1月分別得6、16分。今日則上陣11分鐘多,數據就像在填格子般的斬獲2分,1投1中,1籃板1助攻1失誤1犯規。

暴龍前鋒席亞康(中)拿到球後立刻發動快攻,把其他球員全拋在後面。他今天有28分10籃板5助攻的優異表現。 美聯社 分享 facebook

這兩場對於林書豪出賽的時段調配上仍有討論空間,但也可能反映教練團將在季後賽中使用輪換陣容的信心。本場球賽暴龍第一節起就取得34比22雙位數領先,但命中率還不到四成,靠著比籃網理想的失誤控制,以及用快節奏的攻防轉換,更多三分球嘗試,比籃網用更多攻擊回合數來賺得比分優勢。

籃網攻勢發動主要由羅素、丁威迪在高位盤球,伺機由擋拆衍生攻擊變化型態,但暴龍的換防交代明確,油漆區補防來得及時,且讓籃網在切傳往外分球後仍不見得能找到絕佳空檔出手。籃網的三分外線上半場只命中三顆,命中率27.3%,而暴龍則是22投8中。

不含這場,羅素本季先前對暴龍三場打得相當出色,平均高達27分9.3助攻6籃板。近十場也有25.1分8.2助攻4.9籃板,三分球命中率33%。今日卻是前七次出手都落空,直到第二節剩三分鐘才砍進右側45度角的三分球,前兩節命中率僅25%。

林書豪在上週五、周日對上尼克、公牛連續兩場12分的好表現,並沒有延續到上一場對上魔術。 對上魔術練團刻意嘗試不同陣容磨練下,林書豪的出賽時段與過往顯得有些不同,整場命中率25%只拿下5分。出賽時段的變化似乎也套用在本場球,林書豪只在第一節後段,以及第二節開局合計短暫上場四分鐘,所有數據留白皆未開張。

籃網第二節在丁威迪刁鑽的穿針引線下,與艾倫(Jarrett Allen),戴維斯(Ed Davis)的小組合作,幫助球隊在單節得分上比暴龍多了五分,將比分差在上半場打完縮小到十分內,追到半場以50比57落後。

第三節暴龍靠著充滿優勢的兩大鋒線,雷納德、席亞康內外夾攻。籃網對雷納德的持球單打束手無策,只得啟用包夾應對。而這也就創造了暴龍其他球員更多的遠邊空檔機會,第三節在進攻端的團隊命中率持續回升至四成以上,且失誤僅有四次,控制上比籃網的12次出色許多。暴龍該節得分33比28,前三節打完以90比78領先。

