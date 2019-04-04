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NBA／林書豪返籃網只2分 暴龍115:105取5連勝

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壓哨三分球不算 林書豪填格子數據刷存在感

2019-04-04 10:27林文

高居東區第二無懸念的暴龍進入消化賽程的調整期，近期拿下四連勝，今天客場挑戰正努力捍衛一不小心就會錯失的季後賽門票的籃網。主場的籃網目前排在東區第七種子，東區六到九名，活塞、籃網、熱火、魔術彼此只有1.5場勝差。打完今日例行賽各隊只剩三、四場球賽，而最有趣的是今天六到八名全都輸球，而第九的魔術贏球，這讓四對的捉對廝殺更加緊張刺激，最終誰能搭上季後賽列車，最終排名很可能要例行賽最後一天才揭曉。

若籃網最終以東區第七晉級的話，那首輪就得再對上暴龍，今日球賽除了是籃網力拚季後賽外，也有試水溫、前哨戰意味。暴龍本場靠著兩大主力雷納德(Kawhi Leonard)、席亞康(Pascal Siakam)，分別攻下26、28分，以及板凳伊巴卡(Serge Ibaka)殺出貢獻23分12籃板，共計四人得分上雙，最終暴龍是以115比105撕破籃網。

暴龍前鋒雷納德切入禁區灌籃如入無人之地，他今天雖然三分球4投皆沒進，但還是攻下2...
暴龍前鋒雷納德切入禁區灌籃如入無人之地，他今天雖然三分球4投皆沒進，但還是攻下26分。 美聯社
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暴龍從第一節起領先雙位數得分至終場，就沒有讓籃網再將比分追到一球差距，決勝期的處理球細節還是比對手有經驗、更為細膩。籃網則是集中在羅素(D'Angelo Russell)的27分7籃板6助攻，以及丁威迪(Spencer Dinwiddie)的14分5助攻，籃網雖然是五人得分破雙位數，但是板凳發揮不如暴龍大軍。

而重回籃網布魯克林主場的林書豪(Jeremy Lin)則沒有太多表現空間，創下本季對戰籃網三場的新低，前兩次在12月、1月分別得6、16分。今日則上陣11分鐘多，數據就像在填格子般的斬獲2分，1投1中，1籃板1助攻1失誤1犯規。

暴龍前鋒席亞康(中)拿到球後立刻發動快攻，把其他球員全拋在後面。他今天有28分1...
暴龍前鋒席亞康(中)拿到球後立刻發動快攻，把其他球員全拋在後面。他今天有28分10籃板5助攻的優異表現。 美聯社
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這兩場對於林書豪出賽的時段調配上仍有討論空間，但也可能反映教練團將在季後賽中使用輪換陣容的信心。本場球賽暴龍第一節起就取得34比22雙位數領先，但命中率還不到四成，靠著比籃網理想的失誤控制，以及用快節奏的攻防轉換，更多三分球嘗試，比籃網用更多攻擊回合數來賺得比分優勢。

籃網攻勢發動主要由羅素、丁威迪在高位盤球，伺機由擋拆衍生攻擊變化型態，但暴龍的換防交代明確，油漆區補防來得及時，且讓籃網在切傳往外分球後仍不見得能找到絕佳空檔出手。籃網的三分外線上半場只命中三顆，命中率27.3%，而暴龍則是22投8中。

不含這場，羅素本季先前對暴龍三場打得相當出色，平均高達27分9.3助攻6籃板。近十場也有25.1分8.2助攻4.9籃板，三分球命中率33%。今日卻是前七次出手都落空，直到第二節剩三分鐘才砍進右側45度角的三分球，前兩節命中率僅25%。

林書豪在上週五、周日對上尼克、公牛連續兩場12分的好表現，並沒有延續到上一場對上魔術。 對上魔術練團刻意嘗試不同陣容磨練下，林書豪的出賽時段與過往顯得有些不同，整場命中率25%只拿下5分。出賽時段的變化似乎也套用在本場球，林書豪只在第一節後段，以及第二節開局合計短暫上場四分鐘，所有數據留白皆未開張。

籃網第二節在丁威迪刁鑽的穿針引線下，與艾倫(Jarrett Allen)，戴維斯(Ed Davis)的小組合作，幫助球隊在單節得分上比暴龍多了五分，將比分差在上半場打完縮小到十分內，追到半場以50比57落後。

第三節暴龍靠著充滿優勢的兩大鋒線，雷納德、席亞康內外夾攻。籃網對雷納德的持球單打束手無策，只得啟用包夾應對。而這也就創造了暴龍其他球員更多的遠邊空檔機會，第三節在進攻端的團隊命中率持續回升至四成以上，且失誤僅有四次，控制上比籃網的12次出色許多。暴龍該節得分33比28，前三節打完以90比78領先。

而林書豪直到第三節後段剩兩分鐘才登場，一記壓哨球不算，一路待到第四節之初才開張本場球的頭兩分，林書豪待到球賽剩七分多鐘時下場休息，就沒有再有上場紀錄。就出賽總時間以及貢獻的時間點，林書豪本場沒有甚麼太大的實質貢獻，像沾醬油般的助攻、籃板、失誤、犯規都留下一次的紀錄。

而諾斯(Nick Nurse)看起來原先打算在第四節主要使用板凳群應戰，這樣的調度頗有前一場對陣魔術的意味。一來是考驗球員們在決勝期的應變能力，二來是調節球隊體能、消化比賽時間。

即使這場比賽對暴龍來說已無關緊要，但總教練諾斯還是相當謹慎，想要讓球隊維持連勝的...
即使這場比賽對暴龍來說已無關緊要，但總教練諾斯還是相當謹慎，想要讓球隊維持連勝的氣勢。 美聯社
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不過主場的籃網韌性十足，並不打算這麼妥協，丁威迪的連續突破，搭配羅素的兩大攻擊點，合力將比分一度縮小至五分差，迫使諾斯將暴龍主力通通換回場上來穩定局面。雖然羅素最後殺手本質再次上身，連續兩記三分球命中，但決勝時刻雷納德、席亞康這兩人帶來的影響力，無論是攻擊時的對位優勢或者是優異防守、精準判斷衝搶進攻籃板的時機所帶來的回饋，都是最為關鍵、凝聚團隊的要素。

席亞康一個人就抓下5個進攻籃板，已經超越籃網全隊的一半。 即便暴龍全場團隊命中率41.9%不及籃網47.7%，但三分球命中率就補了回來，且全隊三分球砍進15顆，比對手多了5記。此外，暴龍進攻籃板17比9，創造了許多二波攻擊的鏡頭，也成為關鍵。最後在席亞康全場28分10籃板、雷納德26分9籃板的穩定軍心下，暴龍最後鎖住近乎到手的勝利，終場以115比105客場拿下最近的五連勝。

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林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
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