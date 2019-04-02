不適應無球打法 林書豪很難融入暴龍

多倫多暴龍華裔NBA球星林書豪在暴龍出賽20場，仍然無法適應「無球」打法和角色定位，季後賽即將來臨，林書豪在關鍵、拉鋸比賽上場時間和空間都愈發艱難。暴龍今天在主場121：109力克還在全力拚東區季後賽資格奧蘭多魔術，上半場打得有點艱苦，因此教練諾斯用兵必須保守，林書豪第一節打1分50秒，第二節打不到2分30秒就被換下來，諾斯必須用精兵控制比賽，挽回局面和節奏。

林書豪上半場只打了4分鐘，沒有出手，抓1個籃板，幾乎沒有存在感，暴龍上半場取得62：52反超。第四節垃圾時間林書豪得到充分上場空間，出賽17分鐘4投1中攻下5分+3籃板。

暴龍替補中鋒柏曲(左)輕鬆灌籃，林書豪(右)只能在一旁「靜靜地看著你裝逼」，柏曲今天攻下11分，是他本季第2高的比賽。 美聯社 分享 facebook

林書豪在目標爭冠的暴龍，他只是球隊第六個「持球點」，暴龍並不需要他持球、發動攻勢、組織進攻。林書豪替補上場只能扮奇兵，或者拉開空間當定點射手，沒有什麼「球權」，面對重要比賽或強大對手，林書豪也很難掙得更多上場時間，這就是殘酷現實和林書豪現在處境。

暴龍有兩個單打持球點是雷納德和席亞康，這兩名鋒線是全隊最重要的進攻箭頭和戰術、球權擁有者，暴龍兩名主控是羅瑞和范弗利特，暴龍中鋒小加索是第五個擁有球權和戰術核心持球者。

馬刺大前鋒雷納德(中)勇闖禁區，完全不把魔術前鋒葛登(左)和中鋒柏曲(右)的防守當一回事。 美聯社 分享 facebook

林書豪在暴龍最好情況就是第六個持球點，暴龍根本不需要林書豪持球、組織、發動攻勢。在重要比賽和關鍵球，除非特殊時刻(有主力傷病或犯規情況)，否則林書豪在暴龍很難上得了場。

對魔術之戰就是最好例子，魔術從一開賽就打得超級順手，籃板球掌握絕對優勢，迫使暴龍必須打精兵牌，用人趨於保守，林書豪只能沾醬油。

暴龍後衛羅瑞(下)摔倒在地後又被魔術前鋒艾薩克(上)壓住，只好趕緊把球傳了出去。 美聯社 分享 facebook

過去兩場比賽林書豪分別以五成命中率各攻下12分，主要原因不是林書豪狀況回來手感回溫，而是對手太弱。尼克和公牛都是樂透球隊，暴龍輕鬆打都贏了23分以上，教練給了林書豪更多球權和上場空間去適應比賽節奏和隊友。

林書豪擁有球權和主動權就能打出個人特色，一旦像打魔術這種聯盟中游球隊，戰況吃緊，局面失控，教練必須保守用人主打精英牌，林書豪就很難進入主要輪換。

魔術前鋒艾薩克(下)整個人趴在地板上搶球，暴龍前鋒席亞康(上)在後伺機想把球抄走。 美聯社 分享 facebook

暴龍季後賽情況會像現在，除非比賽有絕對把握，否則諾斯用人和輪換、球權都會更加保守，林書豪很多時間只能待在板凳當奇兵，還不一定能上得了場。

學會打「無球」，適應在一支爭冠球隊裡扮演奇兵，上場就必須要馬上發揮功能和作用，這就是現在林書豪得突破的困境。對魔術這一戰就是最好說明，諾斯會以八人輪換主打季後賽，暴龍第9和第10人的上場空間和機率，就要看運氣和戰局走向。

林書豪整個生涯不管先發、替補，他都必須擁有球權才能打出個人特色，能突破、聰明防守，同時可以改變比賽節奏，並且命中投籃，一旦沒有球權，角色邊緣化，林書豪就很難打出自己風格和擅長球風。

在暴龍後衛羅瑞(左)、中鋒小加索(右)一左一右地包夾之下，魔術中鋒佛西維奇(中)辛苦地彎下腰護球。 美聯社 分享 facebook

NBA很現實，林書豪就是一名介於先發和替補之間的合格NBA球員，但在一支爭冠級別球隊，林書豪現在的能力和球風，如果不做出調整和適應，他勢必得在板凳上等待，等待另一個「林來瘋」契機。

但是，契機不一定會出現。