四戰公牛終於雪恥 林書豪三分球彈無虛發

今日暴龍、公牛兩隊五天內主客場互換二度碰頭，結果如同前一場在多倫多的翻版，即便暴龍缺少兩大箭頭雷納德(Kawhi Leonard)、席亞康(Pascal Siakam)，但暴龍在次節開啟強大團隊火力後，一路搖擺領先至終場，以124比101，23分之差大破公牛主場。暴龍全員發揮，七人得分上雙，其中林書豪全場上陣23分鐘，效率十分不錯，8投4中，繳出12分3助攻2籃板2抄截，而且三分球兩投兩中。

公牛很妙，本季主場戰績比客場還爛，9勝29敗的主場，比12勝26敗的客場還爛，且最近十場2勝8負，球隊陷入三連敗當中，顯示近況不佳。進攻火力本來就排名聯盟倒數三名的公牛，連續四場缺少陣中得分之鑰的拉文(Zach Lavine)，先發傷了四個人都缺陣，現存隊員間的默契、磨和皆不足，公牛打法上多半以運動機遇戰為主。

暴龍前鋒鮑威爾(左)在公牛前鋒盧瓦烏(右)的飛身防守之下，只能把球傳了出去。 美聯社 分享 facebook

傷兵滿營的公牛只在第一節展現有看頭的開局，名不見經傳的公牛小將們打得相當活躍，持球突破的企圖心旺盛，雖然團隊配合上較零碎，但靠著充滿精力的運動戰，加上暴龍投籃選擇較為隨興放鬆，導致命中率只有三成三，不及公牛的四成一，且公牛幾乎都是突破往籃框切入攻擊，打完第一節以兩分領先著暴龍，以28比26進入第二節。

林書豪第一節剩五分多鐘的暫停過後首次登場，球隊擺上一大四小，林書豪搭配主控羅瑞(Kyle Lowry)，空手為主的得分後衛打起。本場林書豪得分開張來自快速推進中有經驗的製造對手身體接觸犯規，賺得兩罰命中。

而第二節林書豪先發和范弗利特(Fred VanVleet)後場搭配，一次接應鮑威爾(Norman Powell)傳球的底線三分球，和高位擋拆後的中距離得分，不論是無球狀態下，或是掌握球權的主動攻擊，林書豪皆展現不錯效率與調適。這場上組合的攻防成效不錯，林書豪也持續打了半節以上的時間才下場調整。

面對暴龍前鋒伊巴卡(右)旱地拔蔥式的單手投籃，公牛前鋒塞爾頓(左)只能仰頭嘆息！ 美聯社 分享 facebook

暴龍在四分鐘內打出17:4的高潮，當暴龍擅長的快節奏攻防轉換打了出來就很難阻擋。公牛從退防對位到半場系統戰的防守體系，防守漏洞百出，單節狂丟41分，自身只攻進28分，且暴龍半場結束以67比56領先，團隊命中率大幅上升至54%。

林書豪前一場又是在紐約一吐悶氣拿下12分，巧的是在先前在主場對尼克砍下20分後，開啟了連續四場的低迷，其中3月27日在主場面對公牛上陣20分鐘，命中率奇差，9投1中，三分球五投皆落空，僅拿2分4籃板2助攻。

不包括本場，本季林書豪對上公牛3場，平均6.7分3.3籃板3助攻，對戰評價不佳。除了3月27日得兩分，另一場在10月份的照面，當時還在老鷹的林書豪全場五投零中，也僅靠著罰球獲得3分。今天換到客場林書豪擺脫前次對戰的低迷，一舉雪恥。前兩節的表現足以比下先前糟糕的兩次對戰紀錄。今天林書豪前兩節上場了近13分鐘，四投三中，拿下9分2抄截，籃板助攻各一，且沒有失誤產生。

林書豪(右)防守公牛後衛布雷克尼(左)時起跳時機正好，兩人5天內第2度交手，林書豪今天表現要比上次好得多！ 美聯社 分享 facebook

第三節格林(Danny Green)開局就三分球連發，打公牛一個措手不及，在第二節暴龍不斷靠近籃框進攻收到效果後，公牛不得不特別在防守端緊縮固守，然而這也讓公牛還原外圍撲防會慢一拍，讓暴龍得以有較好的三分球出手機會，前三節打完全隊已飆進10記三分。

林書豪第三節剩三分鐘之際進場，一次右側高難度切入打板落空外，沒有其他出，暴龍前面三節打完以93比75領先。決勝節林書豪率先留在場上，兩次漂亮助攻分別送給伊巴卡(Serge Ibaka)、鮑威爾。 隨後和伊巴卡在高位的遞手傳球後，直接弧頂很有信心地拔起命中三分球。

公牛控衛哈里森(中)最近獲得先發機會，越打越有信心，面對伊巴卡(左)和林書豪(右)的前後包夾，他還是勇於出手！ 美聯社 分享 facebook

而到了例行賽尾聲，也可看出諾斯(Nick Nurse)在調度上嘗試讓較少上場的球員出賽，希望找出球隊預期外的化學效應。最後的垃圾時間，暴龍毫無懸念地保持領先穩定的領先優勢，終場就以124比101，快意取得三連勝。林書豪在球賽大致底定，剩近四分鐘左右便下場休息，全場就以五成命中率，12分入袋。范弗利特今天23分的表現確實出色，還有可能與林書豪競爭時間的鮑威爾、米克斯(Jodie Meeks)，分別得9、14分。

連二線球員都提早下場休息，可以看出這場比賽暴龍是贏的相當輕鬆。 美聯社 分享 facebook

看完林書豪這兩場的回神表現，相信他有足夠的場上效率與能力競爭，調適遊走於一、二號間的定位，例行賽尾聲接連的好表現，對他要爭取季後賽輪值曝光，甚至所有貢獻，絕對是有相當大的助益。

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