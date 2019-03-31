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NBA／暴龍客戰弱隊公牛 林書豪期多上場發揮

2019-03-31 08:50聯合新聞網 文字直播

林書豪今天迎戰公牛。 路透
林書豪今天迎戰公牛。 路透
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【賽前報導】

53勝23負排名東區第二的暴龍，落後公鹿4場勝差，還是有最後爭龍頭機會，今天客戰弱隊公牛是進補好機會，若贏得3連勝，還是有拉下公鹿的可能性。暴龍前三戰對公牛均取勝，除了首場大贏39分外，近兩場獲勝差距均在10分內。

林書豪上役回到老東家尼克隊主場，在球隊拉開差距的第四節垃圾時間，有了發揮機會，全場攻下12分擺脫低潮，此役對公牛球隊仍有可能早早拉開差距，但不論如何，林書豪仍期待多上場發揮，做出最佳表現。

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