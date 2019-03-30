NBA／秉持母親的信念 路易斯「相信自己」勇闖NBA

2019-03-30 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



高中畢業就投入NBA選秀的「高砲塔」射手路易斯（Rashard Lewis），儘管一路上聽到不少外界質疑的聲音，仍無法撼動他想挑戰更高殿堂的決心，他透露會擁有這樣的決心，原因就是來自於母親從小灌輸的信念，從小就鼓勵他「要相信自己」，在這樣的信念下堅持自己的夢想，勇闖NBA，並成功在聯盟打出一片天。

路易斯曾表示母親是自己的榜樣，他透露，母親從小就灌輸他「要相信自己、有夢想就去實現」的觀念，因此他在高中畢業後決定投入NBA選秀，並在1998年的選秀會第二輪被超音速隊選上，儘管一路走來外界對他有不少質疑，並沒有打倒路易斯繼續成長的目標。

「高中投入選秀，當時外界也有很多聲音，不看好我，但我就是秉持母親的話，要相信自己。」路易斯也將這番話送給同樣想要追夢的人，「只要設定目標就要堅持去做，相信有一天就能夠成功。」

昨天路易斯在訪台行程中造訪了政治大學與南山高中，與剛奪下107學年度HBL冠軍南山女籃以及政大雄鷹男籃隊及交流，看到南山有系統的訓練，令他印象深刻。

路易斯表示，像是過去的「移動長城」姚明，或是現在的「哈佛小子」林書豪，都是大家很好的榜樣。他也認為，就算是沒辦法打到NBA，像是CBA、G League也都是可選擇的目標。

2014年熱火隊挑戰三連霸失利後，路易斯也退出NBA舞台，他坦言曾考慮要去打CBA，無奈受到膝傷影響而作罷，目前就是在BIG 3聯賽中打球。他表示，很享受現在的生活，「現在在BIG 3打球也很棒，有更多時間能陪伴家人、不錯過孩子重要的成長階段，一起度過假期。」

儘管現在只是偶爾打球，退役後仍保持良好體態，路易斯透露現在送孩子上學後，會做一些訓練維持狀況，加上依舊維持健康飲食，讓身材「不走鐘」。