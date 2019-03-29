NBA／重返發跡地 林書豪：紐約我會永遠愛你

2019-03-29 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



林書豪今天回到紐約對抗老東家尼克。 擷圖自林書豪IG 分享 facebook 再度回到「林來瘋」發跡地麥迪遜廣場花園球場，林書豪今天替補上陣26分鐘，繳出12分、5籃板、5助攻，其中10分是在決勝節拿下，幫助暴龍隊以117：92擊敗尼克隊，賽後林書豪在IG上發文向紐約的球迷表達謝意。

林書豪在IG上放上一張與哥哥、姪子合照的照片，並寫下：「這場比賽後最好的禮物，看見我的家人！漂亮的團隊勝利，要繼續奮勇向前。當你處在你不想處的境遇時，注意當下的每一小步。」

本季季中林書豪從老鷹隊轉隊到暴龍隊，上周他在多倫多迎戰前東家，繳出轉戰暴龍後最高的20分，之後3場比賽林書豪上場時間銳減，25日對上黃蜂隊只打了6分鐘，沒有得分紀錄，前一場對上公牛隊，雖有20分鐘的上場時間，無奈手感冰冷，僅得到2分。

今天林書豪再度回到麥迪遜廣場花園球場，上半場雖未有得分演出，第三節末才靠罰球得分，儘管決勝節是在大比分差情況下上場，林書豪仍盡力發揮，連續3次突破上籃得分，決勝節個人獨拿10分。

而林書豪賽後也特別感謝紐約球迷對他的支持，「在紐約，林來瘋已經過去7年了，你們仍然在我站上罰球線時高舉球衣並送上歡呼，我在這座城市永遠都能得到愛。」最後他用中文寫下：「我有最好的粉絲，紐約我會永遠愛你！」