親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁藥風波連環爆
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

新門牌難辨識挨罵 新北市府：已發包 再改只會浪費

運動筆記［第四場全馬］挑戰被回收車載走的萬金石 SUB430 雪恥成功2019名古屋女子馬拉松
健行筆記菜鳥的志佳陽大山鳶嘴與稍來O型
NBA今日最佳好球- De'Aaron Fox (3月29日)今日最佳灌籃- Willie Cauley-Stein (3月29日)

NBA／重返發跡地 林書豪：紐約我會永遠愛你

2019-03-29 15:19聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

林書豪今天回到紐約對抗老東家尼克。 擷圖自林書豪IG
林書豪今天回到紐約對抗老東家尼克。 擷圖自林書豪IG
分享
再度回到「林來瘋」發跡地麥迪遜廣場花園球場，林書豪今天替補上陣26分鐘，繳出12分、5籃板、5助攻，其中10分是在決勝節拿下，幫助暴龍隊以117：92擊敗尼克隊，賽後林書豪在IG上發文向紐約的球迷表達謝意。

林書豪在IG上放上一張與哥哥、姪子合照的照片，並寫下：「這場比賽後最好的禮物，看見我的家人！漂亮的團隊勝利，要繼續奮勇向前。當你處在你不想處的境遇時，注意當下的每一小步。」

本季季中林書豪從老鷹隊轉隊到暴龍隊，上周他在多倫多迎戰前東家，繳出轉戰暴龍後最高的20分，之後3場比賽林書豪上場時間銳減，25日對上黃蜂隊只打了6分鐘，沒有得分紀錄，前一場對上公牛隊，雖有20分鐘的上場時間，無奈手感冰冷，僅得到2分。

今天林書豪再度回到麥迪遜廣場花園球場，上半場雖未有得分演出，第三節末才靠罰球得分，儘管決勝節是在大比分差情況下上場，林書豪仍盡力發揮，連續3次突破上籃得分，決勝節個人獨拿10分。

而林書豪賽後也特別感謝紐約球迷對他的支持，「在紐約，林來瘋已經過去7年了，你們仍然在我站上罰球線時高舉球衣並送上歡呼，我在這座城市永遠都能得到愛。」最後他用中文寫下：「我有最好的粉絲，紐約我會永遠愛你！」

林書豪暴龍林來瘋

相關新聞

林書豪最新定位 暴龍輪換第10人

2019-03-29 10:25

NBA／暴龍再度大勝尼克 林書豪末節砍10分

2019-03-29 11:12

參與季後賽禍福難料 林書豪要快點證明自己

2019-03-29 07:00

NBA／林書豪攻12分結束低潮 暴龍117:92宰尼克

2019-03-29 10:00

NBA／林書豪手感未回溫 諾斯：繼續給機會

2019-03-28 00:33

林書豪持續低迷 諾斯深海救援不放棄！

2019-03-27 10:11

NBA／林書豪仍陷低潮 連4戰得分個位數

2019-03-27 09:56

NBA／林書豪續低迷僅2分 暴龍112：103公牛

2019-03-27 09:44

羅瑞缺陣卻未重用林書豪 范弗利特救不了暴龍

2019-03-23 10:30

諾斯大膽用人肯給機會 可惜林書豪沒好好把握

2019-03-21 12:55

回板凳重新定位 林書豪行雲流水扮奇兵

2019-03-19 10:00

無球打法+更強隊友 林書豪急需適應

2019-03-12 09:50

林書豪火力復甦破流言 總教練對他有信心！

2019-03-09 11:50

總冠軍前哨戰？ 林書豪戲份及角色太邊緣

2019-03-06 11:56

首節亮眼、後半段靜悄悄 林書豪仍是板凳最佳

2019-03-02 12:12
看更多

熱門文章

NBA／林書豪攻12分結束低潮 暴龍117:92宰尼克

2019-03-29 10:00

NBA／卡珍斯難再續留勇士 早知鵜鶘留不住AD

2019-03-28 17:14

林書豪最新定位 暴龍輪換第10人

2019-03-29 10:25

NBA／KD單場13投12中 柯爾：籃球對他很容易

2019-03-28 17:08

NBA／貝爾遭勇士禁賽 竟是買東西帳算教練身上

2019-03-28 17:44

MLB／新球季洋基旗開得勝 田中將大摘勝投

2019-03-29 05:37

NBA／暴龍再度大勝尼克 林書豪末節砍10分

2019-03-29 11:12

NBA／帕克搭馬刺專機隨行 吉諾布里背號退休將登場

2019-03-28 16:21

日職／王柏融扛中心打線 教頭：他有能力勝任

2019-03-28 17:32

NBA／吉諾布里背號正式退休 場面感人溫馨

2019-03-29 12:42

NBA／哈登、字母哥爭MVP 場下較量同樣精彩

2019-03-28 17:00

MLB／塞揚對決超精采 狄葛隆、薛則寫罕見紀錄

2019-03-29 07:36

MLB／見葛蘭基一次打一次 道奇8轟寫空前紀錄

2019-03-29 08:55

沒藥檢被禁賽 莊佳佳委屈落淚：自己是受害者

2019-03-29 10:25

中職／悍將對獅隊兩戰21K 聯盟近11年開季最慘

2019-03-28 21:51

中職／林智勝開季就是狂 開轟劇情一再上演

2019-03-28 20:38

NBA／哈登MVP身手助火箭升空 金塊得分新低

2019-03-29 11:48

參與季後賽禍福難料 林書豪要快點證明自己

2019-03-29 07:00

NBA／最後對決諾維茨基 韋德關鍵抄截助熱火返8強

2019-03-29 11:48

NBA／里拉德願頂薪留拓荒者 最高可領2.6億美元

2019-03-28 18:45

NBA／勇士重返西區第一 杜蘭特：我們不在意龍頭

2019-03-29 00:40

少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

2019-03-29 07:00

日職／開幕戰聚焦王柏融 火腿U21世代接棒

2019-03-29 09:13

MLB／被酸馬林魚兩綠葉薪資太高 陳偉殷為其一

2019-03-29 07:33

MLB／前三次投開幕戰都輸球 田中將大終於贏了

2019-03-29 08:10

大聯盟今年有什麼好看？ 新球季10大矚目焦點

2019-03-29 07:00

MLB／洋基對金鶯好打？去年開季前4戰就吃鱉

2019-03-28 19:02

NBA／安比德綁頭巾飆39分 76人力克籃網止連敗

2019-03-29 10:35

日職／搭電梯巧遇 栗山英樹提醒王柏融要快樂

2019-03-28 17:41

NBA／安戴托昆波受傷驚魂 米道頓助公鹿斷快艇連勝

2019-03-29 13:19

MLB／「不只是一場先發」韋蘭德吐輸塞揚怨氣

2019-03-29 09:22

日職／王柏融：跟中職最大不同在「遠征」

2019-03-29 00:20

MLB／洋基、紅襪各有隱憂 新賽季互咬可期

2019-03-28 19:16

中職／味全回鍋職棒 葉志仙：大學仍可培育好手

2019-03-28 16:43

莊佳佳遭禁賽 桃市府新聞處長：鄭文燦事前已充分了解

2019-03-28 21:21

NBA／活塞三分砲火猛烈 魔術跌出東區前8

2019-03-29 10:09

MLB／少金布洛爾 紅襪教頭：不會有固定終結者

2019-03-28 15:54

許淑淨禁藥後續發酵 體育署要國訓415前給答案

2019-03-28 18:21

日職／適應巨蛋球場 王柏融注意守備

2019-03-28 18:09

日職／四天無實戰手感 王柏融：比了才知道

2019-03-28 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top